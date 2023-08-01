ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

О чем пишут мировые СМИ: смертельная жара в Южной Корее и Японии и спасение Венеции

01.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Не менее 15 человек стали жертвами аномальной жары в Южной Корее и Японии за минувшие выходные (28-29 июля). В Южной Корее скончались 12 человек, из которых пятеро были фермерами, сообщает The Guardian. В Японии от тепловых ударов умерли трое, в том числе 13-летний подросток. Температура в этих странах достигала 35 градусов Цельсия и выше. В Японии в 2024 году планируют ввести новый вид оповещений о погодной опасности. Будут учитываться не только жара, но и высокая влажность, которая усугубляет воздействие экстремальных температур.

Представители ЮНЕСКО рекомендовали включить Венецию в список объектов культурного наследия, которым угрожает опасность. Городу грозит «необратимый» ущерб из-за целого ряда факторов, начиная с изменений климата и заканчивая массовым туризмом, сообщает France 24. По словам экспертов, «совокупное воздействие антропогенных и природных изменений» ухудшает состояние исторических районов и строительных сооружений. В ЮНЕСКО выразили надежду, что внесение Венеции в список угрожаемых объектов «приведет к большей самоотдаче и мобилизации местных, национальных и международных заинтересованных сторон».

Казахстан завоевал первое золото «Универсиады-2023». Соревнования происходят в китайском Чэнду, сообщает «Казахстанская правда». Тхэквондистка Рита Бакишева в финале весовой категории до 46 кг одержала победу над китаянкой Хуань Инь Суань. Количество медалей казахстанской сборной на летней универсиаде достигло 11. Спортсмены завоевали пять серебряных и пять бронзовых наград. Соревнования продлятся до 6 августа.

К 2030 году в Беларуси появится 86 супербыстрых зарядных комплексов для электрокаров. К настоящему времени в стране функционирует 646 зарядных станций и один супербыстрый комплекс в Минске, где можно пополнить запас хода электромобиля на 300 км всего за девять минут, сообщает БелТА. Такие комплексы объединяют самое современное, что есть в зарядной инфраструктуре, заявил член Совета Республики Национального собрания Александр Ляхов. Они позволят зарядить мобиль так же быстро, как и заправить машину бензином на традиционной АЗС.

Ашхабад готовится принять трехсторонний саммит в формате «Туркменистан – Таджикистан – Узбекистан». Он пройдет в первых числах августа, сообщает Turkmenportal. В саммите примут участие президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президента Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В преддверие саммита ведется работа над документами, которые буду подписаны главами государств.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аномальная жара привела к человеческим жертвам в Южной Корее и Японии. Венецию намерены включить в список объектов, которые находятся под угрозой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Светлана Шевлик ушла из “А-100 Девелопмент”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.07.2023
Mir24.TV Belarus
01.08.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика