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О чем пишут мировые СМИ: смертельная жара в Южной Корее и Японии и спасение Венеции
01.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Не менее 15 человек стали жертвами аномальной жары в Южной Корее и Японии за минувшие выходные (28-29 июля). В Южной Корее скончались 12 человек, из которых пятеро были фермерами, сообщает
Представители ЮНЕСКО рекомендовали включить Венецию в список объектов культурного наследия, которым угрожает опасность. Городу грозит «необратимый» ущерб из-за целого ряда факторов, начиная с изменений климата и заканчивая массовым туризмом, сообщает
Казахстан завоевал первое золото «Универсиады-2023». Соревнования происходят в китайском Чэнду, сообщает
К 2030 году в Беларуси появится 86 супербыстрых зарядных комплексов для электрокаров. К настоящему времени в стране функционирует 646 зарядных станций и один супербыстрый комплекс в Минске, где можно пополнить запас хода электромобиля на 300 км всего за девять минут, сообщает
Ашхабад готовится принять трехсторонний саммит в формате «Туркменистан – Таджикистан – Узбекистан». Он пройдет в первых числах августа, сообщает
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Аномальная жара привела к человеческим жертвам в Южной Корее и Японии. Венецию намерены включить в список объектов, которые находятся под угрозой.
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