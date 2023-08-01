О чем пишут мировые СМИ: смертельная жара в Южной Корее и Японии и спасение Венеции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Не менее 15 человек стали жертвами аномальной жары в Южной Корее и Японии за минувшие выходные (28-29 июля). В Южной Корее скончались 12 человек, из которых пятеро были фермерами, сообщает The Guardian . В Японии от тепловых ударов умерли трое, в том числе 13-летний подросток. Температура в этих странах достигала 35 градусов Цельсия и выше. В Японии в 2024 году планируют ввести новый вид оповещений о погодной опасности. Будут учитываться не только жара, но и высокая влажность, которая усугубляет воздействие экстремальных температур.

Представители ЮНЕСКО рекомендовали включить Венецию в список объектов культурного наследия, которым угрожает опасность. Городу грозит «необратимый» ущерб из-за целого ряда факторов, начиная с изменений климата и заканчивая массовым туризмом, сообщает France 24 . По словам экспертов, «совокупное воздействие антропогенных и природных изменений» ухудшает состояние исторических районов и строительных сооружений. В ЮНЕСКО выразили надежду, что внесение Венеции в список угрожаемых объектов «приведет к большей самоотдаче и мобилизации местных, национальных и международных заинтересованных сторон».

Казахстан завоевал первое золото «Универсиады-2023». Соревнования происходят в китайском Чэнду, сообщает «Казахстанская правда» . Тхэквондистка Рита Бакишева в финале весовой категории до 46 кг одержала победу над китаянкой Хуань Инь Суань. Количество медалей казахстанской сборной на летней универсиаде достигло 11. Спортсмены завоевали пять серебряных и пять бронзовых наград. Соревнования продлятся до 6 августа.

К 2030 году в Беларуси появится 86 супербыстрых зарядных комплексов для электрокаров. К настоящему времени в стране функционирует 646 зарядных станций и один супербыстрый комплекс в Минске, где можно пополнить запас хода электромобиля на 300 км всего за девять минут, сообщает БелТА . Такие комплексы объединяют самое современное, что есть в зарядной инфраструктуре, заявил член Совета Республики Национального собрания Александр Ляхов. Они позволят зарядить мобиль так же быстро, как и заправить машину бензином на традиционной АЗС.