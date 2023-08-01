В Беларуси подняли прожиточный минимум: как это отразится на пособиях и пенсиях?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси в третий раз за год подняли прожиточный минимум. На этот раз на 3,5%. Теперь он составляет 364,5 белорусских рубля (почти 11 тысяч российских). Этот показатель влияет на размер соцвыплат. Какие еще изменения ожидают белорусов с 1 августа, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Вместе с показателем прожиточного минимума выросли и разовые выплаты по рождению ребенка. Так, на первенца семья получит 3 644 белорусских рубля (109,5 тысячи российских рублей). Ежемесячные детские пособия также прибавили 7,5%. Теперь родителям выплачивают 651 белорусский рубль на одного ребенка (19,5 тысячи российских). На второго и последующих детей на 11% больше. Изменения коснулись и других пособий.

«Повышения к пенсиям пенсионеров отдельных категорий, возрастных доплат людям, достигших 75-летнего возраста и старше, пособия по уходу за инвалидами 1 группы и лицам, достигших 80 лет, а также социальные пенсии», – пояснила пресс-секретарь министерства труда и соцзащиты Беларуси Ольга Штин.

Помощь окажут и многодетным. Выплаты к новому учебному году получат 115 тысяч семей. На каждого ребенка по 109 белорусских рублей (3 200 российских рублей).

Бюджет прожиточного минимума в Беларуси пересматривают четыре раза в год.