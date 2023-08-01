ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси подняли прожиточный минимум: как это отразится на пособиях и пенсиях?

01.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси подняли прожиточный минимум: как это отразится на пособиях и пенсиях?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси в третий раз за год подняли прожиточный минимум. На этот раз на 3,5%. Теперь он составляет 364,5 белорусских рубля (почти 11 тысяч российских). Этот показатель влияет на размер соцвыплат. Какие еще изменения ожидают белорусов с 1 августа, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Вместе с показателем прожиточного минимума выросли и разовые выплаты по рождению ребенка. Так, на первенца семья получит 3 644 белорусских рубля (109,5 тысячи российских рублей). Ежемесячные детские пособия также прибавили 7,5%. Теперь родителям выплачивают 651 белорусский рубль на одного ребенка (19,5 тысячи российских). На второго и последующих детей на 11% больше. Изменения коснулись и других пособий.

«Повышения к пенсиям пенсионеров отдельных категорий, возрастных доплат людям, достигших 75-летнего возраста и старше, пособия по уходу за инвалидами 1 группы и лицам, достигших 80 лет, а также социальные пенсии», – пояснила пресс-секретарь министерства труда и соцзащиты Беларуси Ольга Штин.

Помощь окажут и многодетным. Выплаты к новому учебному году получат 115 тысяч семей. На каждого ребенка по 109 белорусских рублей (3 200 российских рублей).

Бюджет прожиточного минимума в Беларуси пересматривают четыре раза в год.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бюджет прожиточного минимума в республике пересматривают четыре раза в год. Теперь он составляет 364,5 белорусских рубля (почти 11 тысяч российских).
 
Новости дня
Новости разные
 
Для участия во II Играх стран СНГ в Минск прибыли первые спортсмены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.07.2023
Mir24.TV Belarus
01.08.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика