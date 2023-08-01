Для участия во II Играх стран СНГ в Минск прибыли первые спортсмены

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск прибыли первые спортсмены" height="100%" width="670">

В Минск прилетела команда Таджикистана по вольной борьбе. Это первые спортсмены, которые прибыли для участия во II Играх стран СНГ , передает «МИР 24».

Первое выступление борцов состоится 5 августа, соревнования пройдут в Солигорске. До этого времени команда Таджикистана будет жить и тренироваться на белорусских площадках.

«Мы надеемся, что на этих соревнованиях мы завоюем хорошие медали. И хорошие впечатления у нас будут от Республики Беларусь», – сказал старший тренер сборной Таджикистана по греко-римской борьбе Равшан Хайдаров.

II Игры стран СНГ стартуют в Беларуси 4 августа. Соревнования по 20 видам спорта пройдут в 11 городах. Всего участие в состязаниях примут около четырех тысяч спортсменов.