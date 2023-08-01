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Для участия во II Играх стран СНГ в Минск прибыли первые спортсмены
01.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинск прибыли первые спортсмены" height="100%" width="670">
В Минск прилетела команда Таджикистана по вольной борьбе. Это первые спортсмены, которые прибыли для участия во
Первое выступление борцов состоится 5 августа, соревнования пройдут в Солигорске. До этого времени команда Таджикистана будет жить и тренироваться на белорусских площадках.
II Игры стран СНГ стартуют в Беларуси 4 августа. Соревнования по 20 видам спорта пройдут в 11 городах. Всего участие в состязаниях примут около четырех тысяч спортсменов.
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Игры стартуют в Беларуси 4 августа. Соревнования по 20 видам спорта пройдут в 11 городах. В состязаниях примут около четырех тысяч спортсменов.
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