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Для участия во II Играх стран СНГ в Минск прибыли первые спортсмены

01.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Для участия во II Играх стран СНГ в Минск прибыли первые спортсменыМинск прибыли первые спортсмены" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «МИР»

В Минск прилетела команда Таджикистана по вольной борьбе. Это первые спортсмены, которые прибыли для участия во II Играх стран СНГ, передает «МИР 24».

Первое выступление борцов состоится 5 августа, соревнования пройдут в Солигорске. До этого времени команда Таджикистана будет жить и тренироваться на белорусских площадках.

«Мы надеемся, что на этих соревнованиях мы завоюем хорошие медали. И хорошие впечатления у нас будут от Республики Беларусь», – сказал старший тренер сборной Таджикистана по греко-римской борьбе Равшан Хайдаров.

II Игры стран СНГ стартуют в Беларуси 4 августа. Соревнования по 20 видам спорта пройдут в 11 городах. Всего участие в состязаниях примут около четырех тысяч спортсменов.



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Теги: Минск
 
 
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Игры стартуют в Беларуси 4 августа. Соревнования по 20 видам спорта пройдут в 11 городах. В состязаниях примут около четырех тысяч спортсменов.
 
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