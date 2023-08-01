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Погода в СНГ: в столицу Беларуси пришли короткие дожди с грозами, на территории Казахстана установился зной

01.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в столицу Беларуси пришли короткие дожди с грозами, на территории Казахстана установился зной
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пляжи Москвы возобновили купальный сезон – плюс 28 сегодня в столице России и никакого дождя. Москвичи могут рассчитывать на жару до конца недели. Вода прогреется до плюс 21, а воздух будет немного за 30. О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Казахстану катастрофически не хватает дождей, жара в республике не спадает. Короткие осадки приносят лишь кратковременную прохладу. На юге страны до плюс 40-ка. У пожарных горячий сезон.

Под пристальным вниманием сотрудников ДЧС – Алматинские горы. Тушить возгорания в Национальном парке тяжело из-за рельефа. Лучше предотвратить, говорят спасатели. За обстановкой помогает следить специальный дрон. У беспилотника несколько режимов работы, разгоняется до 80 км/ч, и оснащен громкоговорителем и тепловизором. Позволяет быстро и точно находить костры – нарушителей уже около сотни. Шашлыки в горах им обошлись в пять миллионов тенге, это общий штраф. В рублях – чуть больше миллиона.

Кыргызстан

Воздух в Бишкеке раскаляется все сильнее – плюс 39 в столице Кыргызстана и без осадков. Комфортнее сейчас у воды. На курортах Иссык- Кульской области – плюс 31. Прохладу принесут короткие дожди.

Накануне на озере было неспокойно, поднялась буря. Из-за сильного ветра один из теплоходов несколько часов не мог причалить к берегу. И только ближе к ночи пассажиры смогли покинуть судно. Никто не пострадал.

Беларусь

В Беларуси самый жаркий регион – юг страны, там до плюс двадцати семи. В Минске зной собьют короткие дожди с грозами.

Пока аграрии убирают зерновые, правоохранители собирают совсем другой урожай: мака и дикорастущей конопли. В Беларуси проходит ежегодная специальная программа. Наркосырье уничтожают. За незаконное выращивание без цели продажи жителям грозит административная ответственность. А если урожай планировали сбыть – уголовная.



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Теги: Минск
 
 
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