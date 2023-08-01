|
Посуду с символикой II Игр стран СНГ выпустили в Беларуси
01.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В Беларуси выпустили сувенирную продукцию с символикой
На посуде – талисман соревнований рысь по имени «Рыся». В геральдике ее описывают как быстрое животное с острым умом. Купить сувениры можно будет во всех торговых сетях и даже в белорусских поездах.
Привезти талисман в подарок сможет каждый. Цена на посуду невысокая. Кружка обойдется в пять белорусских или 150 российских рублей. Фирменная тарелка будет стоить около 10 белорусских рублей (чуть больше 300 российских).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Купить сувениры можно будет во всех торговых сетях и даже в белорусских поездах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)