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Посуду с символикой II Игр стран СНГ выпустили в Беларуси

01.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Посуду с символикой II Игр стран СНГ выпустили в Беларуси
 МТРК «Мир»

В Беларуси выпустили сувенирную продукцию с символикой II Игр стран СНГ, передает «МИР 24».

На посуде – талисман соревнований рысь по имени «Рыся». В геральдике ее описывают как быстрое животное с острым умом. Купить сувениры можно будет во всех торговых сетях и даже в белорусских поездах.

«Это не какая-то новая форма. Это изделия, которые мы уже выпускаем. Единственное, что это логотип и символика. Планируем, выпустить около 30 тысяч кружек и в районе пяти тысяч тарелок», – сказала начальник производственного отдела фарфорового завода Наталья Трегубова.

Привезти талисман в подарок сможет каждый. Цена на посуду невысокая. Кружка обойдется в пять белорусских или 150 российских рублей. Фирменная тарелка будет стоить около 10 белорусских рублей (чуть больше 300 российских).



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Купить сувениры можно будет во всех торговых сетях и даже в белорусских поездах.
 
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