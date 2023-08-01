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Лукашенко проверил ход уборочной в Брестской области
01.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко лично инспектирует ход уборочных работ в республике. Глава государства совершил рабочую поездку в Каменецкий район Брестской области, передает «МИР 24».
Самый южный регион страны – лидер нынешней уборочной кампании. Местные аграрии собрали 40% зерна. Как доказательство символический подарок президенту – первый каравай нового урожая. Белорусский лидер оценил работу местных тружеников и потребовал менять тактику сельхозработ в северных регионах: в Витебской и Могилевской областях. Из-за климатических особенностей темпы жатвы там гораздо ниже.
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Еще одно поручение президента – заместить импортные сорта зерновых отечественными.
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Самый южный регион страны – лидер нынешней уборочной кампании. Местные аграрии собрали 40% зерна.
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