Лукашенко проверил ход уборочной в Брестской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко лично инспектирует ход уборочных работ в республике. Глава государства совершил рабочую поездку в Каменецкий район Брестской области, передает «МИР 24».

Самый южный регион страны – лидер нынешней уборочной кампании. Местные аграрии собрали 40% зерна. Как доказательство символический подарок президенту – первый каравай нового урожая. Белорусский лидер оценил работу местных тружеников и потребовал менять тактику сельхозработ в северных регионах: в Витебской и Могилевской областях. Из-за климатических особенностей темпы жатвы там гораздо ниже.

«Жестокое мое требование – посеять ранние культуры в северных районах, чтобы раньше начать уборку. Это озимый ячмень, это озимый рапс. Где это возможно. Высвободим поля раньше, посеем озимые. Вот в чем смысл. Сейчас будет огромная запарка у нас – август, сентябрь месяц. У нас и уборка соломы, и посев озимых, и подготовка почвы, и уборка трав и зерновых. Поэтому сейчас ни в коем случае нельзя расслабляться», – заявил Лукашенко.

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Еще одно поручение президента – заместить импортные сорта зерновых отечественными.