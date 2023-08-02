«Система подскажет, когда проседает спрос и какие товары — неликвид». Какой кассовый аппарат лучше выбрать бизнесу и ИП?

Источник материала: ProBusiness





С 1 января 2023 года был расширен список видов деятельности, при занятии которыми бизнесу или ИП обязательно иметь кассовый аппарат. Многих обязали принимать безналичные платежи посредством банковского терминала. На фоне новых требований у предпринимателей логично возникает вопрос: какое оборудование подойдет лучше всего? При этом хочется найти оптимальный вариант с точки зрения цены и функциональности.

Обратились в Банковский процессинговый центр и поговорили о том, что ждет рынок кассового оборудования. Почему программные кассы «3в1» — это будущее? И на что ориентироваться при выборе из большого количества вариантов? Об этом в нашем материале.

«Программные кассы — это неизбежное будущее рынка»

— Сегодня доля программных касс на рынке кассового оборудования не превышает 25%. Однако к 2025 году ситуация может изменится коренным образом.

Основными драйверами развития рынка стали законодательные изменения, принятые в январе этого года. Если кратко резюмировать нововведения, то был расширен список деятельности, при занятии которой необходимо иметь кассовые аппараты, а также список с лиц, которым обязательно осуществлять прием безналичных платежей при помощи терминалов.



Олег Забродский, специалист сектора сопровождения и развития цифровых продуктов департамента развития сети Банковского процессингового центра

На первый взгляд кажется, что теперь предпринимателям необходимо позаботиться о приобретении целого комплекта девайсов: кассового аппарата, платежного терминала, принтера для чеков к нему. Покупать и использовать все это по отдельности — затратно и неудобно. Поэтому оптимальным решением становится касса «3в1» с возможностью разных интеграций.

Банковский процессинговый центр уже больше года предлагает универсальное решение — переносной банковский терминал 3в1 Feitian F20 с программной кассой ikassa, сканером штрихкодов и принтером чеков. Он дает возможность предпринимателю заменить «железную» кассу и банковский терминал на одно устройство и принимать все виды оплат: наличные, безналичные, смешанные, по сертификату и QR коду. Терминал также поддерживает оплату с помощью бесконтактных устройств: смартфонов, смарт-часов, колец и браслетов с функцией оплаты и др.

Кроме того, мы бесплатно предоставляем зарегистрированное в РУП «Информационно-издательский центр» средство контроля оператора (СКО) и доставляем сам терминал в любую точку страны.



Средство контроля оператора

Еще одно важное для бизнеса преимущество — возможность интеграции терминала с товарно-учетными системами. Feitian F20 может интегрироваться с различными товаро-учетными системами, такими как 1С, Cafesta, Esupl и др. Например, если компания работает с системой 1С, то сразу может получать данные с устройств для аналитики и учета. С нашим продуктом достаточно загрузить товары в личном кабинете, чтобы все данные автоматически прогрузились и попали в кассу.

Бизнесу или ИП уже не нужно самостоятельно вести кассовую книгу и хранить контрольную ленту. Все чеки добавляются автоматически и в виде отчетов поступают в налоговые органы.

Кроме того, помимо устранения лишней бумажной работы программное обеспечение терминала отлично справляется с задачами по управленческому учету. В личном кабинете виден средний чек за день и неделю.

Можно посмотреть, в какие дни продажи идут лучше, какой товар более востребован. Эту отчетность клиент может скачать и проанализировать, чтобы оптимизировать свой бизнес и, например, дать скидки, чтобы стимулировать продажи.

«Разработали уникальную для рынка интеграцию — кассу „3в1“ с весами и сканером штрихкодов»



Банковский терминал Feitian F20, интегрированный с весами

Форматом программной кассы «3в1» мы не ограничились. По запросу постоянных клиентов совместно с компанией iMlab разработали уникальный для рынка продукт — теперь касса может работать в интеграции с весами и сканером штрихкодов.

Сканер штрихкодов позволяет проводить расчет клиента быстрее, ведь кассиру не требуется вводить сумму самостоятельно. Вся информация о продукте и цене будет считана со штрихкода товара автоматически с помощью сканера. Это значит, что за смену кассиры смогут совершать большее количество операций с меньшим количеством манипуляций.

В целом идея устройства в том, чтобы сделать автоматизированное рабочее место кассира. Тогда клиенту не придется дополнительно искать весы совместимые с софтом кассы. Представим ситуацию: покупатель хочет купить весовой товар и провести смешанную оплату — наличными и по карте. Сейчас работа продавца выглядит так: сотрудник взвешивает товар, потом проводит оплату через терминал, потом высчитывает разницу и проводит сумму по кассе — оплату наличными и оплату на терминале.

С нашим решением весы передают информацию на кассовый софт. Продавцу необходимо положить товар на весы, выбрать наименование в каталоге товаров и указать смешанный тип оплаты — все будет рассчитано автоматически. Стоит отметить, что весы уже настроены и сертифицированы контролирующими органами, что гарантирует точность при взвешивании товара. Такая конфигурация не только экономит время, но и позволяет избежать ошибок.





«Подключиться можно за 7−10 дней в любой точке Беларуси»

Банковский терминал с кассой «3в1» Feitian F20 обойдется клиенту в 780 рублей. На данный момент, это одно из самых выгодных предложений на рынке. К тому же есть возможность оформить рассрочку без обращения в банк на срок 3, 6 или 12 месяцев. В свою очередь стоимость терминала с весами и сканером — в районе 1500 рублей.

Один из важнейших ориентиров при выборе программной кассы — обслуживающий банк, который будет оказывать услуги эквайринга. Сейчас мы сотрудничаем с 5 банками: «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «БСБ Банк», «Паритетбанк» и «Белинвестбанк», но в планах расширить сеть банков-партнеров.

В случае если бизнес обслуживается в другом банке, для интеграции нашего оборудования необходимо обратиться в один из этих банков-партнеров. Но открывать счет не обязательно. Достаточно заключить договор эквайринга и деньги будут поступать на счет в любой указанный банк. Чтобы начать использование нашего оборудования, бизнесу обычно достаточно 7−10 дней. Мы бы справились и быстрее, но некоторые моменты зависят от обслуживающего банка. Ехать никуда не нужно — достаточно оформить заявку у нас на сайте . Все взаимодействие с РУП «Информационно-издательский центр» в нашей зоне ответственности, поэтому клиенту остается лишь обратиться в банк. Мы гарантируем качественное обслуживание нашего оборудования.

Если у клиента возникнут какие-то вопросы, то ему достаточно позвонить в наш call-центр (24/7), чтобы наши специалисты проконсультировали онлайн, либо направили нашего сотрудника на место для диагностики, устранения проблемы, либо предоставления подменной кассы. Бизнес не останется без оборудования ни на сутки. Это применимо ко всем регионам Республики, так как мы имеем 22 представительства во всех областях страны.

Если Вы задумались о приобретении банковского терминала с кассой «3в1» Feitian F20, подробную информацию про оборудование можно найти здесь .



