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О чем пишут мировые СМИ: дожди в Пекине, эвакуация из Нигера и мамонт из Беларуси
02.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Количество жертв проливных дождей в Китае достигло 20. Еще 27 человек числятся пропавшими без вести, сообщает
Франция начала эвакуацию своих граждан и других европейцев из Нигера после военного переворота. Президент Мохамед Базум был свергнут 26 июля, сообщает
Цирку города Аркадаг подарили двух новорожденных тигрят. Их мать тигрица Магда выступает в российском цирке, который находится в Туркменистане на гастролях, сообщает
В Казахстане утвердили новый перечень праздников. Он включает 19 торжественных дат, сообщает
В Беларуси нашли останки мамонта. Необычную находку совершили водолазы Гомельского областного управления МЧС в акватории реки Беседь в деревне Светиловичи Ветковского района, сообщает
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В Китае выросло количество погибших от проливных дождей. Франция вывозит своих граждан и других европейцев из Нигера. В Беларуси нашли останки мамонта.
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