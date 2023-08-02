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О чем пишут мировые СМИ: дожди в Пекине, эвакуация из Нигера и мамонт из Беларуси

02.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Количество жертв проливных дождей в Китае достигло 20. Еще 27 человек числятся пропавшими без вести, сообщает The Independent. Одиннадцать человек погибли в Пекине, еще девять – в близлежащей провинции Хэбэй. Официальные лица заявили, что в столице Китая перекрыто более 100 дорог, а свыше 50 тысяч жителей эвакуированы. В период с 28 по утро 31 июля в Пекине выпало в среднем 260 мм осадков, а в водохранилище Чанпин Ванцзяюань зафиксировано самое большое значение – 738,3 мм. В аэропортах Пекина задержали или отменили около 500 рейсов.

Франция начала эвакуацию своих граждан и других европейцев из Нигера после военного переворота. Президент Мохамед Базум был свергнут 26 июля, сообщает The Guardian. Первый из трех эвакуационных рейсов приземлился в Париже вечером 1 августа. На его борту находились 262 человека, в том числе дюжина младенцев. Эвакуация началась на следующий день после того, как соседние с Нигером страны Мали и Буркина-Фасо заявили, что любое вмешательство извне для восстановления свергнутого правительства будет расценено как объявление войны.

Цирку города Аркадаг подарили двух новорожденных тигрят. Их мать тигрица Магда выступает в российском цирке, который находится в Туркменистане на гастролях, сообщает Turkmenportal. Пока тигрята еще маленькие, но в будущем они также станут выступать на арене. Новым домом для детенышей станет конный цирк имени Героглы. Артисты российских цирков завершат выступления в Ашхабаде 7 августа. После этого они посетят различные регионы страны.

В Казахстане утвердили новый перечень праздников. Он включает 19 торжественных дат, сообщает TengriNews. Правительство внесло изменения в постановление от 31 октября 2017 года «Об утверждении перечня праздничных дат в республике Казахстан». Из нового списка исключили все профессиональные праздники. Но там появилась новая дата – День отцов, который будут отмечать в третье воскресенье июня.

В Беларуси нашли останки мамонта. Необычную находку совершили водолазы Гомельского областного управления МЧС в акватории реки Беседь в деревне Светиловичи Ветковского района, сообщает «Беларусь сегодня». Останки показали специалистам музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Они подтвердили гипотезу о мамонте.



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В Китае выросло количество погибших от проливных дождей. Франция вывозит своих граждан и других европейцев из Нигера. В Беларуси нашли останки мамонта.
 
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