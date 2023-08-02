О чем пишут мировые СМИ: дожди в Пекине, эвакуация из Нигера и мамонт из Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Количество жертв проливных дождей в Китае достигло 20. Еще 27 человек числятся пропавшими без вести, сообщает The Independent . Одиннадцать человек погибли в Пекине, еще девять – в близлежащей провинции Хэбэй. Официальные лица заявили, что в столице Китая перекрыто более 100 дорог, а свыше 50 тысяч жителей эвакуированы. В период с 28 по утро 31 июля в Пекине выпало в среднем 260 мм осадков, а в водохранилище Чанпин Ванцзяюань зафиксировано самое большое значение – 738,3 мм. В аэропортах Пекина задержали или отменили около 500 рейсов.

Франция начала эвакуацию своих граждан и других европейцев из Нигера после военного переворота. Президент Мохамед Базум был свергнут 26 июля, сообщает The Guardian . Первый из трех эвакуационных рейсов приземлился в Париже вечером 1 августа. На его борту находились 262 человека, в том числе дюжина младенцев. Эвакуация началась на следующий день после того, как соседние с Нигером страны Мали и Буркина-Фасо заявили, что любое вмешательство извне для восстановления свергнутого правительства будет расценено как объявление войны.

Цирку города Аркадаг подарили двух новорожденных тигрят. Их мать тигрица Магда выступает в российском цирке, который находится в Туркменистане на гастролях, сообщает Turkmenportal . Пока тигрята еще маленькие, но в будущем они также станут выступать на арене. Новым домом для детенышей станет конный цирк имени Героглы. Артисты российских цирков завершат выступления в Ашхабаде 7 августа. После этого они посетят различные регионы страны.

В Казахстане утвердили новый перечень праздников. Он включает 19 торжественных дат, сообщает TengriNews . Правительство внесло изменения в постановление от 31 октября 2017 года «Об утверждении перечня праздничных дат в республике Казахстан». Из нового списка исключили все профессиональные праздники. Но там появилась новая дата – День отцов, который будут отмечать в третье воскресенье июня.