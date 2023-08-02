Секретом уборки гороха поделились белорусские аграрии

В Беларуси приступили к уборке гороха. Аграрии постепенно завершают работы с озимым рапсом и переходят на зернобобовые. Помогает ли в уборке погода, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
«С горохом надо как с девушкой, он тоже требует внимания», – шутят аграрии. «А на этих полях еще и чуткости», – добавляет комбайнер Михаил Соболевский. Его задача – уборочная с минимальными потерями. Здесь проходят проверку новые сорта культур.
«Рожь завершили уже, тритикале тоже. Иногда до девяти, иногда до восьми, с восьми утра на поле», – поделился Михаил Соболевский.
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Полевой горох, в простонародии «пелюшка», – традиционная для Беларуси культура. В нем в полтора раза больше белка, чем в зерновых. Но убирать его нужно вовремя и быстро. Упустишь момент – и так невысокие стебли разрушатся.
«Несмотря на то, что новые сорта обладают повышенной по сравнению со старыми устойчивостью к полеганию, все равно, если пропустить момент уборки, они полягут. Необходимо будет дополнительно использовать стеблеподъемники», – сказал завотделом зернобобовых культур научно-практического центра по земледелию Михаил Крицкий.
За климатическими показателями в хозяйствах следят агрономы, а увеличивать урожаи помогают ученые. Регулярно выводят новые сорта.
«Мы должны учитывать изменения климата. Второй момент, мы должны все время совершенствоваться и создавать сорта, которые имеют более высокую продуктивность, более устойчивы к полеганию, более устойчивы к болезням, вредителям. Как правило, раз в два-три года мы сорт-два передаем в сортоиспытание», – рассказал заместитель генерального директора по производству научно-практического центра по земледелию Александр Гвоздов.
В Беларуси возделывают больше 40 сортов гороха, примерно поровну полевого и посевного. В ближайшее время приступят к севу озимого рапса на следующий год.