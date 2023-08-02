Секретом уборки гороха поделились белорусские аграрии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси приступили к уборке гороха. Аграрии постепенно завершают работы с озимым рапсом и переходят на зернобобовые. Помогает ли в уборке погода, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

«С горохом надо как с девушкой, он тоже требует внимания», – шутят аграрии. «А на этих полях еще и чуткости», – добавляет комбайнер Михаил Соболевский. Его задача – уборочная с минимальными потерями. Здесь проходят проверку новые сорта культур.

«Рожь завершили уже, тритикале тоже. Иногда до девяти, иногда до восьми, с восьми утра на поле», – поделился Михаил Соболевский.

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