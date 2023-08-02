Лукашенко: США пытаются разрушить Европу, а Беларусь попала в этот «замес»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

У Беларуси есть все средства для обеспечения своей безопасности. Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе поездки в Брестскую область , там он посетил крупнейший в регионе агрохолдинг.

Область приграничная, поэтому жителей все чаще беспокоят данные о переброске к белорусским рубежам польских войск. Глава государства заверил: за всеми маневрами пристально наблюдают спецслужбы. По словам Лукашенко, чтобы усилить влияние в Европе, Вашингтон намерен сделать Варшаву ближайшим союзником.

«Мы попали в приличный международный замес. Вся Европа. Американцы со времен Трампа разрушают Европу. Надо на кого-то ставку делать, они же за тысячу километров. Вот они сегодня ставку делают на Польшу. Польша еще нам подкинет проблем. Не поляки, они умные люди. Но с ума сошли руководители. Переброска этих войск – это «мышкование». 500 человек там перебросили, 500 человек здесь. Идет запугивание и нагнетание. То, что нас запугать невозможно, я вам обещаю», – отметил президент.

Александр Лукашенко добавил: в Беларуси более активно будут формировать контрактную армию.