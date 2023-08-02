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Лукашенко: США пытаются разрушить Европу, а Беларусь попала в этот «замес»
02.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
У Беларуси есть все средства для обеспечения своей безопасности. Об этом
Область приграничная, поэтому жителей все чаще беспокоят данные о переброске к белорусским рубежам польских войск. Глава государства заверил: за всеми маневрами пристально наблюдают спецслужбы. По словам Лукашенко, чтобы усилить влияние в Европе, Вашингтон намерен сделать Варшаву ближайшим союзником.
Александр Лукашенко добавил: в Беларуси более активно будут формировать контрактную армию.
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У Беларуси есть все средства для обеспечения своей безопасности, отметил глава государства.
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