Погода в СНГ: жара до 36 градусов установилась на востоке Казахстана, на Беларусь обрушатся грозы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

К Приморью приближается мощный циклон из Китая. Российского региона он достигнет 3 августа, а пока там жаркие плюс 30. О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Грозы и дожди сегодня ожидаются в Казахстане. На большей территории страны объявлено штормовое предупреждение. К непогоде добавится ветер с порывами до 23 метров в секунду. Прохлады ждут жители востока страны. Там сегодня до 36 градусов. На самом популярном водоеме – Бухтарминском водохранилище – в разгаре сезон отдыха. Спасатели проводят рейды, проверяют владельцев маломерных судов. За нарушения их ждет штраф до 200 тысяч тенге (около 40 тысяч рублей).