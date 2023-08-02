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Погода в СНГ: жара до 36 градусов установилась на востоке Казахстана, на Беларусь обрушатся грозы
02.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
К Приморью приближается мощный циклон из Китая. Российского региона он достигнет 3 августа, а пока там жаркие плюс 30. О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Грозы и дожди сегодня ожидаются в Казахстане. На большей территории страны объявлено штормовое предупреждение. К непогоде добавится ветер с порывами до 23 метров в секунду. Прохлады ждут жители востока страны. Там сегодня до 36 градусов. На самом популярном водоеме – Бухтарминском водохранилище – в разгаре сезон отдыха. Спасатели проводят рейды, проверяют владельцев маломерных судов. За нарушения их ждет штраф до 200 тысяч тенге (около 40 тысяч рублей).
Кыргызстан
Жара в Кыргызстане взяла короткую паузу. В некоторых районах температура понизилась на пять градусов. В Бишкеке плюс 33. Жителей горных и предгорных районов Иссык-Кульской и Нарынской областей предупредили о шторме. В регионе сохраняется риск схода селей. Пастухам и туристам рекомендуют отложить походы по опасным участкам.
Беларусь
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О погоде в городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
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