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Погода в СНГ: жара до 36 градусов установилась на востоке Казахстана, на Беларусь обрушатся грозы

02.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: жара до 36 градусов установилась на востоке Казахстана, на Беларусь обрушатся грозы
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

К Приморью приближается мощный циклон из Китая. Российского региона он достигнет 3 августа, а пока там жаркие плюс 30. О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Грозы и дожди сегодня ожидаются в Казахстане. На большей территории страны объявлено штормовое предупреждение. К непогоде добавится ветер с порывами до 23 метров в секунду. Прохлады ждут жители востока страны. Там сегодня до 36 градусов. На самом популярном водоеме – Бухтарминском водохранилище – в разгаре сезон отдыха. Спасатели проводят рейды, проверяют владельцев маломерных судов. За нарушения их ждет штраф до 200 тысяч тенге (около 40 тысяч рублей).

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«Выявлено 10 нарушений физических лиц в основном по статье 582-й Административного кодекса Республики Казахстан, в частности – отсутствие спасательных жилетов, отсутствие при себе документов на право управление маломерным судном», – рассказал ведущий специалист Отдела контроля на транспорте инспекции транспортного контроля Восточно-Казахстанской области Андрей Львов.

Кыргызстан

Жара в Кыргызстане взяла короткую паузу. В некоторых районах температура понизилась на пять градусов. В Бишкеке плюс 33. Жителей горных и предгорных районов Иссык-Кульской и Нарынской областей предупредили о шторме. В регионе сохраняется риск схода селей. Пастухам и туристам рекомендуют отложить походы по опасным участкам.

Беларусь

В Беларуси «оранжевый» уровень опасности. На большей части страны – грозы. Пройдут сильные ливни, ожидается град и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. В такую погоду о безопасности напоминают автомобилистам. Мокрый асфальт увеличивает тормозной путь. Это значит, что во время дождя стиль вождения должен измениться. А на подтопленных участках нужно медленно перестроиться в крайний правый ряд или съехать на обочину и остановиться.



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О погоде в городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
 
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