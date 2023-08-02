Гродно принял первых участников II Игр СНГ: как город подготовился к соревнованиям?

«Это очень хорошо в плане обучения, в плане хорошего опыта как для судейского корпуса, который будет работать именно из Гродно, так и для тренеров, которые будут тоже смотреть, и для тех, кого задействуем в качестве и волонтеров и для работ на спортивных объектах», – сказал начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Максим Малаховский.



Вместо льда – маты. Еще несколько дней назад во Дворце спорта катались на коньках. Сейчас арену переделывают в зал для тяжелоатлетов.

«Здесь будет поставлен помост, разделенный пополам огромной шторой. С одной стороны будет соревновательная зона, с другой будет разминочная зона. Сейчас идет монтаж, будут вешаться флаги государств, которые будут участвовать в этом мероприятии», – рассказал ответственный за подготовку спортивного объекта по тяжелой атлетике Александр Крыскин.



Изменится и стадион Гродненского областного комплексного центра олимпийского резерва. Здесь хоть и проводят матчи по хоккею на траве, формат Игр – пять на пять. Это позволит разделить поле на несколько частей.

«На данный момент у нас получается большое основное поле. Из Минска площадка подъедет за несколько дней до Игр. В течение нескольких часов мы ее установим. Появятся бортики. Будет зона разминочная. Сам матч длится 30 минут. Два тайма по 15 плюс перерыв две минуты. Поэтому, чтобы другие команды успели размяться, она будет перегорожена на три площадки: одну основную и две для разминки», – сказал директор Гродненского областного комплексного центра олимпийского резерва Андрей Бойша.



За 10 минут до матча покрытию дают напитаться влагой. А вот что касается питания самих спортсменов, одна из гостиниц Гродно готовит атлетам завтраки, обеды и ужины по системе «шведский стол». Так проще учесть вкусы каждого.

«Каждая страна предоставила свои пожелания, и мы составили общее меню для всех стран. Это рыба, птица, индейка, говядина. Это каждый день. Фрукты каждый день, бульон, который будет на завтрак, обед. Есть такое пожелание самих спортсменов», – рассказала начальник службы общественного питания ресторана Олеся Удот.



Среди обязательного и белорусская кухня. Национальные блюда и локальные продукты. Так делегации познакомят с гастрономическими традициями региона. Культуру же Гродно атлетам покажут на экскурсиях.