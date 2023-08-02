|
Гродно принял первых участников II Игр СНГ: как город подготовился к соревнованиям?
02.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusГродно принял первых участников II Игр СНГ: как город подготовился к соревнованиям?" height="100%" width="670">
Три дня осталось до старта II Игр СНГ. Гродно принимает первых спортсменов. Это представители Узбекистана и Таджикистана. Город тоже готовят к соревнованиям, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
«Болельщиком в Гродно сможет стать каждый. Эта пешеходная улица превратится в огромную фан-зону. Здесь появятся сцена с экраном шесть метров в длину и четыре в высоту для прямых трансляций. Зрители смогут посмотреть игры в тени», – отметила корреспондент.
Город примет соревнования по тяжелой атлетике и хоккею на траве в формате пять на пять. Участвуют представители стран Содружества, а также Кубы, Венесуэлы, Омана и Вьетнама. В составе спортивных делегаций около 350 человек: атлеты, тренеры, врачи, массажисты. Помогать командам будут студенты-волонтеры со знанием испанского и английского.
«Это очень хорошо в плане обучения, в плане хорошего опыта как для судейского корпуса, который будет работать именно из Гродно, так и для тренеров, которые будут тоже смотреть, и для тех, кого задействуем в качестве и волонтеров и для работ на спортивных объектах», – сказал начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Максим Малаховский.
«Здесь будет поставлен помост, разделенный пополам огромной шторой. С одной стороны будет соревновательная зона, с другой будет разминочная зона. Сейчас идет монтаж, будут вешаться флаги государств, которые будут участвовать в этом мероприятии», – рассказал ответственный за подготовку спортивного объекта по тяжелой атлетике Александр Крыскин.
«На данный момент у нас получается большое основное поле. Из Минска площадка подъедет за несколько дней до Игр. В течение нескольких часов мы ее установим. Появятся бортики. Будет зона разминочная. Сам матч длится 30 минут. Два тайма по 15 плюс перерыв две минуты. Поэтому, чтобы другие команды успели размяться, она будет перегорожена на три площадки: одну основную и две для разминки», – сказал директор Гродненского областного комплексного центра олимпийского резерва Андрей Бойша.
«Каждая страна предоставила свои пожелания, и мы составили общее меню для всех стран. Это рыба, птица, индейка, говядина. Это каждый день. Фрукты каждый день, бульон, который будет на завтрак, обед. Есть такое пожелание самих спортсменов», – рассказала начальник службы общественного питания ресторана Олеся Удот.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Город примет соревнования по тяжелой атлетике и хоккею на траве в формате пять на пять. Участвуют представители стран Содружества, а также Кубы, Венесуэлы, Омана и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)