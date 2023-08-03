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Игры СНГ на старте: спортивные состязания примут гостей из 20 стран
03.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
До начала
Мы находимся у «Минск-Арены», это наша главная спортивная площадка. Конечно, есть еще стадион «Динамо», но стоит отметить, что II Игры СНГ – это не только праздник у минчан. Соревнования пройдут и в других городах Беларуси. Расскажите про этот новый формат, в чем его суть?
- Первые игры СНГ состоялись в Казани, в одном месте. Это мультиспортивное мероприятие в одном городе. Мы решили немного изменить этот формат, чтобы показать участникам игр, туристам, тем, что прибудет в нашу страну, ее красивые уголки. Не только город Минск, но и всю нашу прекрасную Беларусь.
Вторая идея была о том, чтобы поделиться праздником в тех городах, где не проходят такие масштабные мероприятия. Зачастую они проходят в городе Минске, и нам кажется, что это будет праздником для жителей тех городов, где будут проходить соревнования.
То есть можно сказать, что вы добровольно взвалили на себя эту ношу, этот серьезный подход?
- Это комплексное спортивное мероприятие, и мы считаем, что все жители республики должны стать участниками этого праздника.
Беларусь долгие годы фундаментально выстраивала эту спортивную инфраструктуру международного формата. Мы и Европейские игры проводили, и Чемпионат мира по хоккею. Что-то пришлось сейчас экстренно готовить или этой базы достаточно?
- Нет, мы имеем развитую инфраструктуру не только в Минске, где проводились чемпионат мира, II Европейские игры, большое количество чемпионатов мира и Европы по различным видам спорта. Мы имеем прекрасную инфраструктуру и в других регионах. Хотелось бы, используя ее, провести мультиспортивное мероприятие. Мы были готовы к этому еще до момента принятия решения о праве проведения у нас в Минске II Игр стран СНГ.
Какие это города, где какие соревнования пройдут?
- Это будет десять городов. В городе Гомель пройдут соревнования по дзюдо, в Жлобине – по самбо, в Бресте пройдут соревнования по гандболу и плаванью, в Гродно – по тяжелой атлетике и хоккею на траве, в Могилеве – по карате и стрельбе из лука, а в Минской области пройдут соревнования по мини-футболу, по вольной греко-римской борьбе женской. В городе Минске пройдут соревнования по семи видам спорта. Это художественная гимнастика, легкая атлетика, современное пятиборье и еще ряд других. География обширная, все готовы проводить эти соревнования.
Тем более осталось уже несколько дней!
- Да, выходим на финишную прямую, общаемся с регионами. Проезжаем и видим высокую степень готовности и спортивных, и инфраструктурных объектов для размещения и питания участников, транспорта. Мы хотим сделать так, чтобы все было максимально комфортно для всех гостей и участников соревнований, чтобы они получили положительные эмоции и приятные воспоминания по завершению.
Для тех городов, где будут проводиться игры, это тоже такая неплохая мобилизация?
- Да, абсолютно.
И в общий праздник можно включиться!
- Помимо того, что это общий праздник, организаторы испытывают волнение и чувство ответственности с тем, чтобы всем все понравилось и было организовано на самом высоком уровне.
Насколько я знаю, в Играх СНГ участвуют около 20 государств. Но в Содружестве девять стран.
- Да, абсолютно верно.
Кто еще приедет?
- Кроме девяти стран Содружества, будут принимать участие спортсмены из дальнего зарубежья. Это представители Вьетнама, Омана, Йемена, ОАЭ, Кубы, Пакистана и еще ряда стран, которые изъявили желание принять участие в соревнованиях по некоторым видам спорта.
Ни с кем из них мы еще не соревновались?
- Соревновались, может быть, на других площадках, но нет в таком формате. Очень приятно, что люди откликнулись, изъявили желание приехать в нашу страну, посоревноваться, показать себя в отдельных видах спорта, это будут серьезные представительства.
В качестве примера я приведу пляжный футбол, где из восьми стран-участниц пять стран – это участницы чемпионата мира. То есть у нас будет малый чемпионат мира по пляжному футболу. В художественной гимнастике, вы знаете, давние традиции и есть конкуренция для российских и белорусских гимнастов. Будет интересно, кто в этом споре сейчас победит. В тяжелой атлетике примут участие 13 стран, это и представители Венессуэлы, Кубы, Египта. Мы ждем интересных, напряженных соревнований.
Насколько я знаю, в 2021 году в Казани на Первых Играх СНГ разыграли медали в 16 дисциплинах. У нас сейчас 20. Что добавилось?
- Регламент проведения Игр СНГ предполагает участие в 20 видах спорта, и мы его максимально использовали. По 11 видам спорта соревнования проходили в Казани, и они остались в программе Игр в республике Беларусь. Остальные виды спорта отбирались и обсуждались на Совете представителей физической культуры и спорта стран СНГ. Были предложены виды спорта, наиболее культивируемые в странах СНГ. Было принято совместное решение, оно обсуждалось, утверждалось, и мы пришли к такому формату.
Возраст участников от 14 до 23 лет, совсем юные спортсмены. Можно сказать, что это предпросмотр молодежи, чтобы не упустить таланты?
- Совершенно верно. В Казани формат был примерно на уровне «юниоры и молодежь», а у нас юношеский возраст – это легкая атлетика. В пяти видах спорта будут участвовать взрослые атлеты, молодежь и юниоры. Можно сказать, что это просмотр у нас в республике ближайшего резерва стран СНГ. Еще цель – пообщаться, чтобы сами спортсмены завязали дружеские отношения помимо того, что они будут соревноваться.
В каких видах спорта Беларусь может рассчитывать на медаль? Это традиционные дисциплины, такие как борьба, тяжелая и легкая атлетика, или звезды подросли уже в других видах спорта?
- Будем претендовать во всех видах спорта, будем бороться за эти медали. Победит сильнейший!
В каких видах спорта наши обычно побеждают? Может, легкая атлетика?
- Есть виды спорта, которые стабильно приносят медали на чемпионатах мира, Европы и на Олимпийских играх. Это художественная гимнастика, тяжелая атлетика, современное пятиборье, греко-римская вольная борьба женская, самбо, легкая атлетика.
Я недавно слышала, что у нас неплохие места в пляжном футболе?
- Недавно в Азербайджане завершился отборочно-квалификационный турнир, где наша национальная команда по пляжному футболу выиграла турнир. Не потерпев ни одного поражения, выиграв все поединки с довольно серьезными соперниками, она завоевала право принимать участие в чемпионате мира в ОАЭ в феврале.
Здесь они тоже будут выступать?
- Да, они будут выступать здесь смешанным составом.
Для спортсменов, судей и волонтеров предусмотрен упрощенный въезд в страну, а что касается туристов и гостей? Может быть, будет как недавно на Славянском базаре в Витебске, когда билет на концерт есть виза для въезда в Беларусь? Что-то такое предусмотрено?
- Действительно, будет безвизовый въезд в республику Беларусь для спортсменов – участников соревнований, которые включены в аккредитационную систему игр и пребывают к нам в страну через аэропорты города Минска.
А что касается туристов и гостей?
- Мы ждем их, безусловно. У нас есть документ по безвизовому въезду, но будет немного другой порядок, потому что вход будет свободный на все арены.
Что мы можем предложить гостям?
- Готовится культурная программа для гостей и участников игр. В том числе разработаны туристическая программа и маршруты для туристов, зрителей и болельщиков, которые прибудут, так и для участников, – спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала. Подготовка объектов общественного питания, культурных мест, то она тоже ведется в плановом порядке.
Когда были II Европейские игры, там драников не хватало!
- Я думаю, драников хватит на всех!
Александр Иванович, за кого будете болеть?
- Я буду болеть за всех белорусских спортсменов, за то, чтобы игры хорошо прошли и у участников остались хорошие воспоминания и эмоции, чтобы все остались довольны пребыванием здесь, на II Играх стран СНГ.
Ну что ж, обратный отсчет до Игр СНГ уже прошел. Наш телеканал тоже рассчитывает на серьезную работу во время этих соревнований. Поэтому всем нам удачи, а вам большое спасибо за разговор!
- Спасибо большое!
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Замминистра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля рассказал, что соревнования состоятся во всех регионах республики.
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