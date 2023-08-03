Игры СНГ на старте: спортивные состязания примут гостей из 20 стран

Источник материала: Mir24.TV Belarus

До начала II Игр стран СНГ в Беларуси остался один день. Как готовились к событию? Спортсмены из каких стран примут участие в соревнованиях? Кому не понадобится виза для въезда в страну? В каких видах спорта сразятся спортсмены и по каким из них Беларусь может рассчитывать на золотую медаль? На эти и другие вопросы ответил заместитель министра спорта и туризма республики Беларусь Александр Барауля в программе «Евразия. Дослоно» на телеканале «МИР 24».

Мы находимся у «Минск-Арены», это наша главная спортивная площадка. Конечно, есть еще стадион «Динамо», но стоит отметить, что II Игры СНГ – это не только праздник у минчан. Соревнования пройдут и в других городах Беларуси. Расскажите про этот новый формат, в чем его суть?

- Первые игры СНГ состоялись в Казани, в одном месте. Это мультиспортивное мероприятие в одном городе. Мы решили немного изменить этот формат, чтобы показать участникам игр, туристам, тем, что прибудет в нашу страну, ее красивые уголки. Не только город Минск, но и всю нашу прекрасную Беларусь.

Вторая идея была о том, чтобы поделиться праздником в тех городах, где не проходят такие масштабные мероприятия. Зачастую они проходят в городе Минске, и нам кажется, что это будет праздником для жителей тех городов, где будут проходить соревнования.

То есть можно сказать, что вы добровольно взвалили на себя эту ношу, этот серьезный подход?

- Это комплексное спортивное мероприятие, и мы считаем, что все жители республики должны стать участниками этого праздника.

Беларусь долгие годы фундаментально выстраивала эту спортивную инфраструктуру международного формата. Мы и Европейские игры проводили, и Чемпионат мира по хоккею. Что-то пришлось сейчас экстренно готовить или этой базы достаточно?

- Нет, мы имеем развитую инфраструктуру не только в Минске, где проводились чемпионат мира, II Европейские игры, большое количество чемпионатов мира и Европы по различным видам спорта. Мы имеем прекрасную инфраструктуру и в других регионах. Хотелось бы, используя ее, провести мультиспортивное мероприятие. Мы были готовы к этому еще до момента принятия решения о праве проведения у нас в Минске II Игр стран СНГ.

Какие это города, где какие соревнования пройдут?

- Это будет десять городов. В городе Гомель пройдут соревнования по дзюдо, в Жлобине – по самбо, в Бресте пройдут соревнования по гандболу и плаванью, в Гродно – по тяжелой атлетике и хоккею на траве, в Могилеве – по карате и стрельбе из лука, а в Минской области пройдут соревнования по мини-футболу, по вольной греко-римской борьбе женской. В городе Минске пройдут соревнования по семи видам спорта. Это художественная гимнастика, легкая атлетика, современное пятиборье и еще ряд других. География обширная, все готовы проводить эти соревнования.



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