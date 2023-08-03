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«Главное, чтобы не было подмены трудовых отношений». Нюансы уплаты НПД и работы компаний с плательщиками налога на профдоход
03.08.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
С января 2023 года в Беларуси появилась возможность стать самозанятым и платить налог на профессиональный доход. Удобная и, на первый взгляд, простая система налогообложения для тех, кто работает сам на себя, на практике оказалась тоже неидеальной. Уже есть первые кейсы со штрафами за ошибки в работе с НПД. Финансовый директор и главный бухгалтер Светлана Малинина во время конференции TAX DAY рассказала, как не допускать глупых ошибок, на что в первую очередь обращать внимание и как в целом работать в новом налогом режиме.
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— Налог на профдоход мы подсмотрели в России. Поэтому, возможно, что и практика применения будет похожа на российскую. Советую следить за кейсами и у соседей, и у нас. А пока хочу вам рассказать об основных нюансах НПД и первых примерах его применения.
12 важных вопросов и ответов про налог на профдоход
1. Кто вправе применять НПД?
Применять налог на профессиональный доход вправе физические лица,
При этом наличие места основной работы не препятствует уплате НПД в отношении доходов, признаваемых объектом налогообложения данным налогом и полученных от иных лиц.
2. Какие условия должны соблюдаться, чтобы применять НПД?
Есть три главных условия для тех, кто собирается начать платить НПД:
Если не соблюдается хотя бы одно из вышеперечисленных условий, физическое лицо не вправе применять налог на профессиональный доход.
3. Как стать плательщиком НПД?
4. В чем преимущества работы с налогом на профдоход?
Но есть и минус — банки не дают кредиты/рассрочки.
5. Каковы ставки налога и какие есть вычеты?
Ставка 10% в отношении профессионального дохода, полученного от физических лиц (независимо от его размера); иностранных организаций и иностранных ИП (независимо от его размера); организаций и ИП, состоящих на учете в налоговых органах Республики Беларусь в размере, не превышающем 60 тысяч белорусских рублей в целом за год.
Ставка 20% в отношении профессионального дохода, полученного от: организаций и индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в налоговых органах Республики Беларусь, в размере, превысившем 60 тысяч белорусских рублей в целом за год.
Вычетов, как на подоходном налоге, нет. Однако для пенсионеров ставка ниже.
6. Есть ли налоговые льготы?
7. Можно ли совмещать НПД с другой работой?
8. Нужно ли заключать договоры при работе по НПД?
9. Какие налоги заменяет уплата НПД?
Уплата НПД заменяет уплату подоходного налога с физлиц (за исключением подоходного налога с физлиц в фиксированных суммах), сбора за осуществление ремесленной деятельности, сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере
Уплата НПД включает в себя обязательные страховые взносы в ФСЗН для граждан,
10. Как плательщик НПД может принимать оплату?
11. Как и когда формировать чеки в приложении «Профдоход»?
Записи о совершенных расчетах, связанных с получением профессионального дохода, то есть чеки, должны быть сформированы в приложении в момент получения денежных средств по каждому факту расчета. А при осуществлении расчетов посредством банковских платежных карточек, QR-кодов, мобильных приложений, безналичными
12. Какова ответственность при нарушениях в работе с НПД?
При выявлении налоговым органом факта получения оплаты плательщиком профессионального дохода без формирования чека налог с этого дохода исчисляется налоговыми органами по ставке 20%.
Административная ответственность за это тоже предусмотрена: прием средств платежа при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг без применения кассового оборудования или без оформления установленного законодательством документа в случаях, когда применение кассового оборудования не требуется, влечет наложение штрафа на физлицо в размере до 30 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — до 50 базовых величин, а на юридическое лицо — до 100 базовых величин (ст. 13.14 КоАП).
Кейс по работе с НПД: берегитесь подмены трудовых отношений
Теперь расскажу реальный кейс по работе с плательщиками НПД. К сожалению, уже есть даже случай начисления штрафа за несформированный чек. Это случилось буквально 10 июля. Суть в том, что девушка, которая оказывает услуги по видеомонтажу роликов, заключила договор с одним из торговых центров на создание тридцати рилсов для Instagram. Все было хорошо: заказчика нашли через интернет, услугу оказали через интернет и результаты работы передали через интернет — все условия выполнены. Услуга выполнена в июне 2023 года, однако из-за закрытия второго квартала затянули с оплатой.
В итоге до 7 числа следующего месяца чек девушка не сформировала. И никому ничего доказать не удалось. В итоге — сформирован чек, с суммы уплачен налог 20% вместо 10% (340 рублей вместо 170), а также 25 базовых — штраф. Очень неприятно. Так что плательщикам налога на профдоход нужно очень четко следить за формированием чеков, а юрлицам нужно грамотно составлять договора. Если вы вдруг напишите, например, что таргетолог приезжает на территорию заказчика для согласования креативов — это сразу будет расценено как подмена трудовых отношений. Я делаю такой вывод, опираясь на практику Российской Федерации по работе с НПД. Кроме того, недавняя судебная практика говорит о том, что в Челябинске подмену трудовых отношений увидели в таких признаках: выплата вознаграждения самозанятому в одни даты с зарплатой сотрудникам, самозанятый был зарегистрирован в CRM-системе компании как сотрудник, а также у самозанятого не было никаких других заказчиков, кроме этого юридического лица. Так что будьте внимательны.
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«Главное, чтобы не было подмены трудовых отношений». Нюансы уплаты НПД и работы компаний с плательщиками налога на профдоход
С января 2023 года в Беларуси появилась возможность стать самозанятым и платить налог на профессиональный доход. Удобная и, на первый взгляд, простая система...
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