На родине экс-президента Израиля Шимона Переса в Беларуси установили памятный знак

Шимон Перес – знаковая фигура для политики Израиля. Дважды премьер-министр, а после и президент, он первым смог добиться мира с Палестиной. И на протяжении жизни оставался символом борьбы за независимый Израиль.

«Фасад этого дома здесь самый знаменитый. На нем таблички о девятом президенте Израиля. Хотя от родного дома Шимона Переса остался только фундамент: во время войны он был сожжен фашистами. А вот колодец сохранился почти в первозданном виде. Перес называл воду из него целебной и ценил за особый вкус», – сказала корреспондент.

Воду из него попробовала и дочка политика Цвия Вальден. 10 лет назад она посетила малую родину отца.

«Мой отец уехал отсюда, когда ему было 12 лет. Но каждый раз, когда он рассказывает про Вишнево, его глаза загораются ярким светом», – рассказала тогда Цвия Вальден.

До войны в этой деревне жили больше двух тысяч семей. Работали школы, заводы, аптеки и трактиры. В 41-м нацисты превратили это место в гетто. Всех евреев Вишнево нацисты загнали в синагогу и сожгли, в том числе родственников Шимона Переса. После Великой победы число евреев здесь так и не вернулось к довоенному.

«После войны трансформация произошла, и местечко было заселено другими людьми. Сейчас у нас евреев почти нет, хоть и часто приезжают они на экскурсии», – отметила педагог Вишневской школы искусств Тереса Битель.

В Вишнево вспомнить знаменитого земляка приезжают сотни евреев. Для многих это место сакральное.

«Здесь, в Республике Беларусь, он получал определенную силу, которая помогла ему вырасти и быть тем, кем он стал в будущей его жизни. Это очень ценно для нашей страны, для Беларуси, когда помним, этих людей, и дай Бог, чтоб всегда была обратная связь», – сказал раввин г. Бобруйск Шауль Кхабабу.

Шимон Перес прожил 93 года. В 2016 году после траурных вестей горевала вся деревня. Знаменитого политика, но при этом простого и скромного человека, здесь любили и ждали.