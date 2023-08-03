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Участникам II Игр стран СНГ устроили теплый прием в Минске

03.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Участникам II Игр стран СНГ устроили теплый прием в Минске
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларусь начали прибывать первые сборные спортсменов II Игр стран СНГ. В аэропорту их круглосуточно встречают волонтеры. Там же проходит аккредитация. Из каких стран прилетают участники, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

В национальном аэропорту с хлебом и солью гостей встречают с самого утра. В Минск уже прибыли две большие делегации из Туркменистана и Узбекистана. В их составе легкоатлеты, борцы, пловцы, футболисты, а из Азербайджана и Кыргызстана прилетели гимнастки.

Ни перелет с пересадкой в Москве, ни тяжелые чемоданы с инвентарем и костюмами не повлияли на праздничное настроение спортсменок. В азербайджанской делегации 20 человек. Многие в Беларуси впервые.

«Самое главное, чтобы было у детей ощущение праздника, чтобы дети достойно выступили, отработанную программу показали, как надо», – сказала спортивный менеджер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Лала Магеррамова.

Сильнейшие юниорки приехали и из Кыргызстана. У этой команды есть опыт I Игр стран СНГ. На эти соревнования приехали с целью попасть в финал.

«Мы, если честно, не ожидали такого приема. Уже чувствуется мандраж. Девочки начинают переживать: сколько стран участвуют, сколько девочек. Они увидели своих друзей», – рассказала главный тренер сборной Кыргызстана по художественной гимнастике Жаныл Каймазарова.

К играм девушки обновили программу выступлений. Сделали ее сложнее и современнее. Но кроме спорта у гимнасток в Беларуси есть и другие планы.

«Мы хотим увидеть звезд: Горносько, Салос», – поделилась капитан команды групповых упражнений сборной Кыргызстана по художественной гимнастике Хадижа Муктарова.

«Мы с командой хотели очень сходить в аквапарк после соревнований», – сказала член сборной Кыргызстана по художественной гимнастике Самира Кульмамбетова.

Турнир по художественной гимнастике даст старт II Играм стран СНГ. На протяжении трех дней за медали поборются спортсменки из 10 стран. Кроме стран Содружества, конкуренцию составят Куба, Ливан и Малайзия.

Команды участников будут прибывать в Беларусь всю неделю. Перед стартами у них пройдут тестовые тренировки на площадках соревнований. А в свободное время у спортсменов запланирована культурная программа.



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Теги: Минск
 
 
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В Беларусь начали прибывать первые сборные спортсменов. В аэропорту их круглосуточно встречают волонтеры.
 
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