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Участникам II Игр стран СНГ устроили теплый прием в Минске
03.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларусь начали прибывать первые сборные спортсменов
В национальном аэропорту с хлебом и солью гостей встречают с самого утра. В Минск уже прибыли две большие делегации из Туркменистана и Узбекистана. В их составе легкоатлеты, борцы, пловцы, футболисты, а из Азербайджана и Кыргызстана прилетели гимнастки.
Ни перелет с пересадкой в Москве, ни тяжелые чемоданы с инвентарем и костюмами не повлияли на праздничное настроение спортсменок. В азербайджанской делегации 20 человек. Многие в Беларуси впервые.
Сильнейшие юниорки приехали и из Кыргызстана. У этой команды есть опыт I Игр стран СНГ. На эти соревнования приехали с целью попасть в финал.
«Мы, если честно, не ожидали такого приема. Уже чувствуется мандраж. Девочки начинают переживать: сколько стран участвуют, сколько девочек. Они увидели своих друзей», – рассказала главный тренер сборной Кыргызстана по художественной гимнастике Жаныл Каймазарова.
К играм девушки обновили программу выступлений. Сделали ее сложнее и современнее. Но кроме спорта у гимнасток в Беларуси есть и другие планы.
«Мы с командой хотели очень сходить в аквапарк после соревнований», – сказала член сборной Кыргызстана по художественной гимнастике Самира Кульмамбетова.
Турнир по художественной гимнастике даст старт II Играм стран СНГ. На протяжении трех дней за медали поборются спортсменки из 10 стран. Кроме стран Содружества, конкуренцию составят Куба, Ливан и Малайзия.
Команды участников будут прибывать в Беларусь всю неделю. Перед стартами у них пройдут тестовые тренировки на площадках соревнований. А в свободное время у спортсменов запланирована культурная программа.
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В Беларусь начали прибывать первые сборные спортсменов. В аэропорту их круглосуточно встречают волонтеры.
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