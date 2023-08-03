Участникам II Игр стран СНГ устроили теплый прием в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларусь начали прибывать первые сборные спортсменов II Игр стран СНГ. В аэропорту их круглосуточно встречают волонтеры. Там же проходит аккредитация. Из каких стран прилетают участники, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

В национальном аэропорту с хлебом и солью гостей встречают с самого утра. В Минск уже прибыли две большие делегации из Туркменистана и Узбекистана. В их составе легкоатлеты, борцы, пловцы, футболисты, а из Азербайджана и Кыргызстана прилетели гимнастки.

Ни перелет с пересадкой в Москве, ни тяжелые чемоданы с инвентарем и костюмами не повлияли на праздничное настроение спортсменок. В азербайджанской делегации 20 человек. Многие в Беларуси впервые.

«Самое главное, чтобы было у детей ощущение праздника, чтобы дети достойно выступили, отработанную программу показали, как надо», – сказала спортивный менеджер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Лала Магеррамова.

Сильнейшие юниорки приехали и из Кыргызстана. У этой команды есть опыт I Игр стран СНГ. На эти соревнования приехали с целью попасть в финал.

«Мы, если честно, не ожидали такого приема. Уже чувствуется мандраж. Девочки начинают переживать: сколько стран участвуют, сколько девочек. Они увидели своих друзей», – рассказала главный тренер сборной Кыргызстана по художественной гимнастике Жаныл Каймазарова.

К играм девушки обновили программу выступлений. Сделали ее сложнее и современнее. Но кроме спорта у гимнасток в Беларуси есть и другие планы.