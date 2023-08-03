О чем пишут мировые СМИ: развод Трюдо и человекообразный медведь из Китая

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его жена Софи Грегуар объявили о расставании после 18 лет брака. По их словам, это решение было принято после «многочисленных содержательных и трудных разговоров», сообщает The Guardian . Пара сыграла свадьбу в мае 2005 года. У них трое детей: 15-летний Ксавье, 14-летняя Элла-Грейс и девятилетний Адриан. Супруги заключили юридическое соглашение о раздельном проживании и опеке над детьми, но его подробности пока не обнародованы.

Китайский зоопарк выпустил новый клип с медведицей Анджелой. Ранее посетители заподозрили, что вместо настоящего животного в вольер посадили одетого в специальный костюм человека, сообщает The Independent . На кадрах видно, как медведица стоит на двух ногах и машет посетителям лапой. После того, как клип с Анджелой стал вирусным, посещаемость зоопарка выросла на 30% – около 20 тысяч человек пришли посмотреть на необычного зверя.

Казахстанские школьники создали спасающие жизни часы. Устройство «Второе сердце» следит за сердцебиением и артериальным давлением и подает сигнал в случае опасности, сообщает «Казахстанская правда» . Также проводится контроль температуры тела и уровня кислорода в крови. Если человек падает и становится неподвижным, устройство посылает сигнал тревоги родственникам или в скорую помощь. Смарт-часы предназначены в первую очередь для пациентов после инфарктов и инсультов, с судорожными расстройствами.

В городе Аркадаг в Туркменистане внедряют передовые цифровые технологии. Так, каждая квартира подключена к оптоволоконной сети, которая дает возможность одновременно пользоваться быстрым интернетом, телевидением и телефонией, сообщает Turkmenportal . Также реализованы системы «Умный город» и «Умный дом», позволяющие дистанционно пользоваться соответствующими услугами. Система «умный ЖКХ» включает приборы учёта потребления электричества, расхода горячей и холодной воды, природного газа.