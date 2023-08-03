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О чем пишут мировые СМИ: развод Трюдо и человекообразный медведь из Китая

03.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его жена Софи Грегуар объявили о расставании после 18 лет брака. По их словам, это решение было принято после «многочисленных содержательных и трудных разговоров», сообщает The Guardian. Пара сыграла свадьбу в мае 2005 года. У них трое детей: 15-летний Ксавье, 14-летняя Элла-Грейс и девятилетний Адриан. Супруги заключили юридическое соглашение о раздельном проживании и опеке над детьми, но его подробности пока не обнародованы.

Китайский зоопарк выпустил новый клип с медведицей Анджелой. Ранее посетители заподозрили, что вместо настоящего животного в вольер посадили одетого в специальный костюм человека, сообщает The Independent. На кадрах видно, как медведица стоит на двух ногах и машет посетителям лапой. После того, как клип с Анджелой стал вирусным, посещаемость зоопарка выросла на 30% – около 20 тысяч человек пришли посмотреть на необычного зверя.

Казахстанские школьники создали спасающие жизни часы. Устройство «Второе сердце» следит за сердцебиением и артериальным давлением и подает сигнал в случае опасности, сообщает «Казахстанская правда». Также проводится контроль температуры тела и уровня кислорода в крови. Если человек падает и становится неподвижным, устройство посылает сигнал тревоги родственникам или в скорую помощь. Смарт-часы предназначены в первую очередь для пациентов после инфарктов и инсультов, с судорожными расстройствами.

В городе Аркадаг в Туркменистане внедряют передовые цифровые технологии. Так, каждая квартира подключена к оптоволоконной сети, которая дает возможность одновременно пользоваться быстрым интернетом, телевидением и телефонией, сообщает Turkmenportal. Также реализованы системы «Умный город» и «Умный дом», позволяющие дистанционно пользоваться соответствующими услугами. Система «умный ЖКХ» включает приборы учёта потребления электричества, расхода горячей и холодной воды, природного газа.

В Гомельском областном клиническом онкологическом диспансере построят новый хирургический модуль. Работы завершат к концу 2024 года, сообщает БелТА. Главврач диспансера Наталья Тишкова рассказала, что за последние пять лет в учреждении прооперировали более 42 тысяч пациентов. Количество операций растет, и строительство нового модуля позволит улучшить условия оказания высокотехнологичной медпомощи.



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Премьер-министр Канады разводится с женой после 18 лет брака. Китайский зоопарк выпустил новое видео с человекообразным медведем.
 
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