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О чем пишут мировые СМИ: развод Трюдо и человекообразный медведь из Китая
03.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его жена Софи Грегуар объявили о расставании после 18 лет брака. По их словам, это решение было принято после «многочисленных содержательных и трудных разговоров», сообщает
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Казахстанские школьники создали спасающие жизни часы. Устройство «Второе сердце» следит за сердцебиением и артериальным давлением и подает сигнал в случае опасности, сообщает
В городе Аркадаг в Туркменистане внедряют передовые цифровые технологии. Так, каждая квартира подключена к оптоволоконной сети, которая дает возможность одновременно пользоваться быстрым интернетом, телевидением и телефонией, сообщает
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Премьер-министр Канады разводится с женой после 18 лет брака. Китайский зоопарк выпустил новое видео с человекообразным медведем.
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