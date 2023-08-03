Погода в СНГ: ливни спровоцировали сход селя в Кыргызстане, жители Казахстана изнывают от зноя

Кыргызстан

На востоке Кыргызстана зачастили дожди. В Тюпском районе Иссык-Кульской области ливень спровоцировал сход селя. В нескольких селах подтоплены улицы, дворы и почти два десятка домов.

На место сразу выехали спасатели, сотрудники дорожной службы, гражданской обороны и милиции. С местными жителями встретился глава МЧС. На данный момент воду из подвалов откачали. Сейчас идет расчистка дворов и прилегающей территории.

Азербайджан

Дожди поливают щедро горные районы Азербайджана. Спасатели предупредили жителей об опасности такой погоды.

Так в Бардинском районе республики уже подтоплены два села. Жителей из зоны бедствия эвакуировали. Спасатели устраняют последствия стихии.

Соблюдать меры безопасности просят и жителей Баку. Солнце в столице республики печет беспощадно – днем плюс 33.

К обеду к эктремальному зною добавится сильный ветер порывами до 28-ми метров в секунду.

Беларусь

Грозы, ливни и град – во многих районах Беларуси полный пасмурный набор. При этом температура воздуха курортная – почти плюс двадцать девять градусов.

Жарко и на юге страны в Гомельской области, там продолжается купальный сезон. Акваторию рек контролируют спасатели. Во время очередного рейда водолазы местного МЧС обнаружили останки мамонта. Кости доисторического гиганта хорошо сохранились. По мнению ученых, им более 20 тысяч лет. Находку отправили на экспертизу.