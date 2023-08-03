Генсек ШОС приглашен на саммит СНГ в Бишкеке

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин получил приглашение на заседание Совета глав государств Союза Независимых Государств в Бишкеке. Об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«У нас сейчас установились очень хорошие контакты с Шанхайской организацией сотрудничества. Я как генеральный секретарь регулярно встречаюсь с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином. 27 сентября в Пекине состоится моя очередная встреча с Чжан Мином», – приводит слова Лебедева БЕЛТА .

Заседание Совета глав государств Содружества состоится в Бишкеке 13 октября.

ШОС – это международная структура, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, а также Таджикистан и Узбекистан. 4 июля в ШОС был принят Иран, на саммите был также подписан меморандум об обязательствах Беларуси в целях присоединения к организации в качестве полноправного члена.

СНГ было образовано в декабре 1991 года. В Содружество входят Россия,

Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Молдова, Азербайджан, Казахстан.