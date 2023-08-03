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Генсек ШОС приглашен на саммит СНГ в Бишкеке
03.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин получил приглашение на заседание Совета глав государств Союза Независимых Государств в Бишкеке. Об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Заседание Совета глав государств Содружества состоится в Бишкеке 13 октября.
СНГ было образовано в декабре 1991 года. В Содружество входят Россия,
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Об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Заседание Совета глав государств Содружества состоится 13 октября.
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