Генсек СНГ отметил важность евразийской солидарности в преодолении трудностей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Станислав Красильников/ТАСС

Евразийская солидарность нейтрализует агрессивную политику Запада. Об этом заявил генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев на заседании совета постпредов, передает «МИР 24».

«Когда мы вместе, мы намного сильнее. Когда мы вместе, мы сможем преодолеть любые трудности. Мы видим, что эта евразийская солидарность – СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС – по сути, нейтрализует агрессивную политику коллективного Запада, которая проводится по отношению как к странам Содружества, так и, к сожалению, к странам Африки и Азии», – сказал Лебедев.