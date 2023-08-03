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Генсек СНГ отметил важность евразийской солидарности в преодолении трудностей

03.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Генсек СНГ отметил важность евразийской солидарности в преодолении трудностей
 Станислав Красильников/ТАСС

Евразийская солидарность нейтрализует агрессивную политику Запада. Об этом заявил генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев на заседании совета постпредов, передает «МИР 24».

«Когда мы вместе, мы намного сильнее. Когда мы вместе, мы сможем преодолеть любые трудности. Мы видим, что эта евразийская солидарность – СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС – по сути, нейтрализует агрессивную политику коллективного Запада, которая проводится по отношению как к странам Содружества, так и, к сожалению, к странам Африки и Азии», – сказал Лебедев.

Генеральный секретарь СНГ отметил: с учетом международной повестки страны Содружества должны объединить усилия, чтобы противодействовать политике западных санкций.



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Об этом Сергей Лебедев заявил на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества в Минске.
 
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