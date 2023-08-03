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Генсек СНГ отметил важность евразийской солидарности в преодолении трудностей
03.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Станислав Красильников/ТАСС
Евразийская солидарность нейтрализует агрессивную политику Запада. Об этом заявил генеральный секретарь Содружества Независимых Государств
Генеральный секретарь СНГ отметил: с учетом международной повестки страны Содружества должны объединить усилия, чтобы противодействовать политике западных санкций.
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Об этом Сергей Лебедев заявил на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества в Минске.
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