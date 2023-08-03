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Лукашенко отметил яркий след, который оставила Мирошниченко в истории театра и кинематографа
03.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко, сообщила пресс-служба главы государства.
Лукашенко добавил, что созданные народной артисткой РСФСР образы оставили в истории советского и российского театрального искусства и кинематографа яркий след.
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Президент Беларуси направил соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР в связи с ее смертью.
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