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Лукашенко отметил яркий след, который оставила Мирошниченко в истории театра и кинематографа

03.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко, сообщила пресс-служба главы государства.

«Ушла из жизни талантливая актриса, любимая многими поколениями зрителей», – говорится в телеграмме.

Лукашенко добавил, что созданные народной артисткой РСФСР образы оставили в истории советского и российского театрального искусства и кинематографа яркий след.

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Ранее ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий сообщил, что актриса Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни в реанимации одной из московских больниц.



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Президент Беларуси направил соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР в связи с ее смертью.
 
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