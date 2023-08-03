Лукашенко отметил яркий след, который оставила Мирошниченко в истории театра и кинематографа

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко, сообщила пресс-служба главы государства.

«Ушла из жизни талантливая актриса, любимая многими поколениями зрителей», – говорится в телеграмме.

Лукашенко добавил, что созданные народной артисткой РСФСР образы оставили в истории советского и российского театрального искусства и кинематографа яркий след.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не стало советской Мэрилин Монро: творческий путь народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко