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На II Игры стран СНГ в Беларуси приедут более 2000 спортсменов
03.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Постпреды СНГ проверили готовность Беларуси ко II Играм стран Содружества. Члены комиссии осмотрели площадки, недочеты не выявили, сообщает «МИР 24».
На II Игры стран СНГ приедут более двух тысяч спортсменов из 23 государств. Церемония
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Готовность спортивных объектов республики к соревнованиям проверили постпреды СНГ.
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