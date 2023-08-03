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На II Игры стран СНГ в Беларуси приедут более 2000 спортсменов

03.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На II Игры стран СНГ в Беларуси приедут более 2000 спортсменов
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Постпреды СНГ проверили готовность Беларуси ко II Играм стран Содружества. Члены комиссии осмотрели площадки, недочеты не выявили, сообщает «МИР 24».

«Уже сейчас приехали сотни спортсменов из стран Содружества. Конечно же, это молодые ребята. И нас очень радует то, что они с большим удовольствием приехали. Многие говорят хорошо на русском языке – языке межнационального общения в рамках Содружества. И такой обмен очень важен», – отметил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

На II Игры стран СНГ приедут более двух тысяч спортсменов из 23 государств. Церемония официального открытия спортивного праздника пройдет 5-го августа.



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Готовность спортивных объектов республики к соревнованиям проверили постпреды СНГ.
 
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