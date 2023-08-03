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Лукашенко поручил выходить на темпы уборки зерновых в 6% площадей в день
03.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Убирать шесть процентов посевов в день и выполнить план по сбору льна потребовал Александр Лукашенко. Президент дал поручения и по содержанию сельскохозяйственных животных. Белорусский лидер ознакомился с ходом уборочной кампании и новыми технологиями в животноводстве во время рабочей поездки в Гродненскую область, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Работают механизаторы в этом хозяйстве на новом автопарке. Гродненский регион закупил сотню комбайнов с господдержкой, техника отечественная. Создавали ее по поручению президента как замену импортной. Александр Лукашенко лично убедился – машина получилась.
Акцент разработчики сделали на двигателе. Прежние моторы по мощности уступали зарубежным. Как говорят аграрии «не тянули».
Техника не подводит, а вот погода вставляет палки в колеса. Урожайность ниже из-за засухи, а нынешние осадки сбивают темпы жатвы. В Витебской области, например, убрали лишь 15 процентов площадей. Лидируют Брестский и Гродненский регионы.
«Тебе нужно выходить на шесть процентов в день. Тогда будет более-менее», – сказал Александр Лукашенко замминистру сельского хозяйства.
«Мы сейчас практически заканчиваем уборку рапса и все комбайны включатся в уборку зерновых», – ответил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Владимир Гракун.
Президент напомнил о недавнем поручении: в «неурожайных» районах делать акцент на озимые культуры. Подвижки белорусский лидер желает видеть уже в этом году.
Еще одна задача для сельхозпредприятий уже по животноводству – за пять лет перевести крупный рогатый скот в современные технологичные комплексы. Особое внимание – новорожденным телятам. Если они гибнут, значит в хозяйстве нарушают технологии. Эта проблема будет на строгом контроле.
Примером содержания животных может стать этот новый молочно-товарный комплекс. Его построили за год. Вложили больше тринадцати миллионов белорусских рублей, или 430 миллионов российских. Всего в регионе планируют ввести 15 таких комплексов. Президент призвал найти оптимальный вариант по стоимости: без лишних трат, но и без ненужной экономии.
Президенту доложили:
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Президент совершил рабочую поездку в Гродненскую область где оценил ход уборочной кампании и осмотрел животноводческий комплекс.
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