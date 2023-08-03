Лукашенко поручил выходить на темпы уборки зерновых в 6% площадей в день

Работают механизаторы в этом хозяйстве на новом автопарке. Гродненский регион закупил сотню комбайнов с господдержкой, техника отечественная. Создавали ее по поручению президента как замену импортной. Александр Лукашенко лично убедился – машина получилась.

Акцент разработчики сделали на двигателе. Прежние моторы по мощности уступали зарубежным. Как говорят аграрии «не тянули».

«Оказывается, мы все можем. Все самое трудное мы прошли, когда мне предлагали свое не делать: «Не надо, мы все в Германии купим», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Техника не подводит, а вот погода вставляет палки в колеса. Урожайность ниже из-за засухи, а нынешние осадки сбивают темпы жатвы. В Витебской области, например, убрали лишь 15 процентов площадей. Лидируют Брестский и Гродненский регионы.

«Тебе нужно выходить на шесть процентов в день. Тогда будет более-менее», – сказал Александр Лукашенко замминистру сельского хозяйства.

«Мы сейчас практически заканчиваем уборку рапса и все комбайны включатся в уборку зерновых», – ответил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Владимир Гракун.

Президент напомнил о недавнем поручении: в «неурожайных» районах делать акцент на озимые культуры. Подвижки белорусский лидер желает видеть уже в этом году.

Еще одна задача для сельхозпредприятий уже по животноводству – за пять лет перевести крупный рогатый скот в современные технологичные комплексы. Особое внимание – новорожденным телятам. Если они гибнут, значит в хозяйстве нарушают технологии. Эта проблема будет на строгом контроле.

«Должно быть отношение к новорожденному теленку, как к ребенку. Вообще не должно быть падежа этого! Поэтому у тех, кто не умеют содержать телят после рождения и до месяца, их надо забирать. Не надо крестьян обижать, надо заплатить им. Хозяйств процентов 30 в стране, где падеж неприемлемый», – заявил глава государства.

Примером содержания животных может стать этот новый молочно-товарный комплекс. Его построили за год. Вложили больше тринадцати миллионов белорусских рублей, или 430 миллионов российских. Всего в регионе планируют ввести 15 таких комплексов. Президент призвал найти оптимальный вариант по стоимости: без лишних трат, но и без ненужной экономии.