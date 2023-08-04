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Как экономия 5 минут бухгалтера сохраняет нервы директору и повышает эффективность компании: реальный кейс по автоматизации бизнеса
04.08.2023 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Оля, проверь банк!», «Оля, отправь платежку», «Оля, деньги пришли?»… Бухгалтера могут так отвлекать десятки раз за день, мешая нормально работать. Нервный, не успевающий делать свою работу он может где-то и ошибиться. А это плохо для бизнеса. Но есть решение. Директор ООО «Главбух» Александр Бойко поделился на конференции TAX DAY, как его компания справилась с проблемой и сколько можно сэкономить на пяти минутах времени бухгалтера.
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— Я расскажу вам о личной боли. Но, возможно, моя история будет очень похожа на вашу, потому что всех директоров волнует вопрос: какая сумма налогов ждет компанию за очередной квартал. Вот я обычно к сроку оплаты начинаю волноваться и прихожу к нашему бухгалтеру: «Оля, ну что там у нас получается?». А она мне говорит, что еще не все акты вернулись, что только 10−15 числа получим, а потом подобьем еще зарплаты, соберем затраты — и тогда она скажет мне точную цифру всех налогов. А мне не нужна точная цифра. Мне просто надо «на глазок» — понимать, сколько валерьянки закупать, чтобы ее хватило до 22 числа (смеется, — прим. авт.) И здесь есть проблема. Оля главбух, тем более в ООО «Главбух». Она не может давать примерные цифры — только точные и проверенные. А мне надо сейчас, мгновенно…
Но, мы же все-таки айтишная компания, автоматизируем учет на базе 1С. Поэтому мы разработали для себя модуль предварительно расчета налогов, в котором есть только одна кнопка. Когда ее нажимаешь, программа считает, какие будут налоги по уже известным данным. Для продвинутых пользователей есть возможность докинуть различные параметры и поиграться с цифрами. То есть можно спланировать допвыручку или какие-то расходы, которые еще не зафиксированы в системе. Мне, как директору, хватает одной кнопки. Я удовлетворен.
Вот как это выглядит:
А теперь давайте немножко посчитаем. Допустим, я уговорил Олю давать мне примерные цифры, несмотря на то, что примерные цифры противны бухгалтерской душе. Сколько времени занимает примерный расчет налогов? Зависит от объема и автоматизации учета. Давайте предположим, что 2 часа в первый раз и полтора в последующие. А я ведь приду не один раз и не два…
Если Оля будет безропотно, по первому моему требованию, давать мне цифры, то я еще и в середине квартала начну приходить. В общем, раз пять, не меньше. Можно смело планировать часов 8 в квартал на неприятную работу и ненужную (с точки зрения бухгалтера) работу. Запомните эту цифру и пойдем дальше.
Оля, кроме того, что она главбух, хранит ключ от банка. Только она может запускать обмен с банком для получения выписки и отправления набранных платежек. А значит к ней обращаются от пяти до десяти раз в день с просьбой проверить банк или отправить платежку. Обращаются все: я, менеджеры, начальники отделов. Обращений может быть даже больше десяти, но поскольку день на день не приходится посчитаем, что таких обращений шесть и каждое занимает 5 минут.
Да, мы и для этого случая кое что придумали. Мы разработали специальный модуль, который взаимодействует с банком без клиент-банка. Информация из банка, с помощью специального интерфейса взаимодействия, который наш банк поддерживает, попадает напрямую в 1С.
То есть, сейчас, приходя на работу, я не спрашиваю у Оли, что у нас на счету, а спокойно сам смотрю. Так же делают и другие люди, у кого есть права на просмотр выписки. Оля при этом не только не отвлекается на постоянные вопросы по деньгам, а еще экономит время на том, что, попадая в 1С, платежи сами расшифровываются по контрагентам и договорам и правильно ложатся в бухгалтерию. Вот как это работает:
Давайте подведем итог. Модуль «предварительные налоги» экономит 1 рабочий день главбуха в квартал, то есть 4 дня в год. Модуль «Драйвбанк» экономит 30 минут в день, то есть 15,4 рабочего дня в год. По моему, 5 минут экономии времени бухгалтера — это очень много в масштабах года. Подумайте над этим.
В настоящий момент «Драйвбанк» работает с пятью банками. Какие это банки и доступный функционал вы можете проверить
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Как экономия 5 минут бухгалтера сохраняет нервы директору и повышает эффективность компании: реальный кейс по автоматизации бизнеса
«Оля, проверь банк!», «Оля, отправь платежку», «Оля, деньги пришли?»… Бухгалтера могут так отвлекать десятки раз за день, мешая нормально работать. Нервный, не...
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