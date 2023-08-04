Пресс-центр II Игр стран СНГ открылся в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Минске открылся главный пресс-центр ко II Играм стран СНГ. Всего на масштабном спортивном фестивале будут работать более 800 белорусских и около 130 иностранных представителей СМИ, передает «МИР 24».



В страну активно прибывают спортсмены . 553 человека уже заселились в гостиницы и тренируются на аренах. Участие во II Играх СНГ примут около 2 200 атлетов из 22 государств. Среди них страны Содружества, а также Венесуэла, Кувейт, Малайзия, Ливан, Пакистан, Египет, Оман и ОАЭ. Самые многочисленные делегации из Беларуси, России и Узбекистана. Они будут представлены во всех видах спорта.

«II Игры стран СНГ будут проходить по 20 видам спорта. В художественной гимнастике выступят все звезды», –сказал первый заместитель министра спорта и туризма Александр Дорохович.

«Представительство самое большое в тяжелой атлетике – 11 стран. Не меньше, например, в вольной борьбе – 10 стран, все страны СНГ плюс Бахрейн. Во многих видах спорта мы видим достаточный количественный и качественный состав. Борьба будет очень серьезная», – отметил заместитель министра спорта и туризма Александр Барабуля.

Помогать спортсменам на соревнованиях будут волонтеры. Они же переводчики. Это студенты университетов из разных регионов республики.