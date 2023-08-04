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Пресс-центр II Игр стран СНГ открылся в Минске
04.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
МТРК «Мир»
В Минске открылся главный пресс-центр ко II Играм стран СНГ. Всего на масштабном спортивном фестивале будут работать более 800 белорусских и около 130 иностранных представителей СМИ, передает «МИР 24».
Помогать спортсменам на соревнованиях будут волонтеры. Они же переводчики. Это студенты университетов из разных регионов республики.
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Всего на масштабном спортивном фестивале будут работать более 800 белорусских и около 130 иностранных представителей СМИ.
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