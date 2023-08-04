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Условия труда комбайнеров проверили в Беларуси
04.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Уборочная кампания в Беларуси в самом разгаре. Профсоюзы проверяют условия, в которых работают комбайнеры, качество питания, состояние техники и работу зерносушильных комплексов. Побывал в одном из таких рейдов и корреспондент «МИР 24» Руслан Турков.
От ее взора ничего не скроется. Наталья на вид хоть и хрупкая девушка, но в напряжении держит все руководство колхоза. Начинает по-женски – с кухни.
Федерация профсоюзов вышла на поля еще до начала уборочной кампании. В этом году по стране уже выявили более полутора тысяч нарушений.
«Это отсутствие обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, либо их игнорирование работником. Это неудовлетворительное состояние сельскохозяйственной техники, неудовлетворительное состояние санитарно-бытовых помещений», – рассказала технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси Наталья Радюк.
За нарушение сразу не наказывают. Дают время на устранение недостатков. Если организация проигнорирует, Министерство труда или Госконтроль штрафуют. В этом колхозе работают на опережение. Сами создают хорошие условия для работников.
«Мы восстановили работу банно-прачечного комбината, где можно не только принять баню, но и постирать спецодежду. У нас стирка спецодежды бесплатная. Желающий механизатор приходит, сдает и на следующий день забирает», – рассказал директор предприятия Евгений Зданович.
В некоторых хозяйствах инспекторы проводят обучение технике безопасности и даже помогают решать вопросы с горячим питанием для комбайнеров на полях, чтобы не отвлекать от страды. Уборка хлеба в срок – на первом месте.
В этом году в Беларуси планируют собрать более девяти миллионов тонн зерновых.
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Инспекция профсоюзов выбирает маршрут в последний момент. Внимание обращают на состояние техники, работу зерносушильных комплексов и даже обеденное меню.
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