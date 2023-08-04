Условия труда комбайнеров проверили в Беларуси

Федерация профсоюзов вышла на поля еще до начала уборочной кампании. В этом году по стране уже выявили более полутора тысяч нарушений.

«Это отсутствие обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, либо их игнорирование работником. Это неудовлетворительное состояние сельскохозяйственной техники, неудовлетворительное состояние санитарно-бытовых помещений», – рассказала технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси Наталья Радюк.

За нарушение сразу не наказывают. Дают время на устранение недостатков. Если организация проигнорирует, Министерство труда или Госконтроль штрафуют. В этом колхозе работают на опережение. Сами создают хорошие условия для работников.

«Мы восстановили работу банно-прачечного комбината, где можно не только принять баню, но и постирать спецодежду. У нас стирка спецодежды бесплатная. Желающий механизатор приходит, сдает и на следующий день забирает», – рассказал директор предприятия Евгений Зданович.

В некоторых хозяйствах инспекторы проводят обучение технике безопасности и даже помогают решать вопросы с горячим питанием для комбайнеров на полях, чтобы не отвлекать от страды. Уборка хлеба в срок – на первом месте.

В этом году в Беларуси планируют собрать более девяти миллионов тонн зерновых.