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II Игры стран СНГ стартуют с соревнований по художественной гимнастике в Минске

04.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

II Игры стран СНГ стартуют с соревнований по художественной гимнастике в Минске

В Беларуси все готово к началу II Игр стран СНГ. Команды на месте, медали отчеканены, арены готовы к стартам, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.

Всего сутки остаются до торжественной церемонии открытия II Игр стран СНГ на «Минск-Арене». Как и положено на крупных спортивных событиях, соревновательная часть стартует заранее.

Первыми порадуют зрителей красотой и грацией художественные гимнастки. Сегодня жители и гости белорусской столицы увидят групповые и индивидуальные упражнения. Эксперты утверждают, что все сильнейшие «художницы» мира собрались на Игры.

«Мы, если честно, не ожидали такого приема. Уже чувствуется мандраж. Девочки начинают переживать: сколько стран участвуют, сколько девочек. Они увидели своих друзей», – призналась главный тренер сборной Кыргызстана по художественной гимнастике Жаныл Каймазарова.

«Самое главное, чтобы было у детей ощущение праздника, чтобы дети достойно выступили, отработанную программу показали, как надо», – указала тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Лала Магеррамова.

2 214 спортсменов будут бороться за медали. Кроме девяти государств Содружества, приехали команды из Ирана, Кубы, Египта, Вьетнама – всего 22 страны. В 11 городах Беларуси пройдут соревнования по 20 видам спорта. По уровню подготовки и комфорта мероприятие не уступает Олимпийским играм.

«Каждая страна предоставила свои пожелания, и мы составили общее меню для всех стран. Это рыба, птица, индейка, говядина. Это каждый день. Фрукты каждый день, бульон, который будет на завтрак, обед. Есть такое пожелание самих спортсменов», – отметила начальница службы общественного питания ресторана Олеся Удот.

«Сильный характер, яркая игра!» – так звучит слоган соревнований, который передает их основную цель. Логотипом стал орнаментальный восьмиконечный василек – один из неофициальных символов Беларуси.

Талисманом же выбрали самобытную белорусскую рысь по кличке «Рыся». В геральдике это животное определяют, как проворное и с острым умом, что подходит не только талисману, но и спортсмену. Рыся уже полюбилась местным жителям и гостям Беларуси. Увидь ее можно на всех соревнованиях, вход на которые, кстати, для всех зрителей – бесплатный.

Следить за трансляциями II Игр стран СНГ можно будет на телеканале «МИР 24».



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Теги: Минск
 
 
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Всего сутки остаются до торжественной церемонии открытия II Игр стран СНГ на «Минск-Арене». Как и положено на крупных спортивных событиях, соревновательная часть...
 
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