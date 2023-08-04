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II Игры стран СНГ стартуют с соревнований по художественной гимнастике в Минске
04.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси все готово к началу II Игр стран СНГ. Команды на месте, медали отчеканены, арены готовы к стартам, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.
Всего сутки остаются до торжественной церемонии открытия II Игр стран СНГ на «Минск-Арене». Как и положено на крупных спортивных событиях, соревновательная часть стартует заранее.
Первыми порадуют зрителей красотой и грацией художественные гимнастки. Сегодня жители и гости белорусской столицы увидят групповые и индивидуальные упражнения. Эксперты утверждают, что все сильнейшие «художницы» мира собрались на Игры.
«Самое главное, чтобы было у детей ощущение праздника, чтобы дети достойно выступили, отработанную программу показали, как надо», – указала тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Лала Магеррамова.
2 214 спортсменов будут бороться за медали. Кроме девяти государств Содружества, приехали команды из Ирана, Кубы, Египта, Вьетнама – всего 22 страны. В 11 городах Беларуси пройдут соревнования по 20 видам спорта. По уровню подготовки и комфорта мероприятие не уступает Олимпийским играм.
«Каждая страна предоставила свои пожелания, и мы составили общее меню для всех стран. Это рыба, птица, индейка, говядина. Это каждый день. Фрукты каждый день, бульон, который будет на завтрак, обед. Есть такое пожелание самих спортсменов», – отметила начальница службы общественного питания ресторана Олеся Удот.
«Сильный характер, яркая игра!» – так звучит слоган соревнований, который передает их основную цель. Логотипом стал орнаментальный восьмиконечный василек – один из неофициальных символов Беларуси.
Следить за трансляциями II Игр стран СНГ можно будет на телеканале «МИР 24».
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Всего сутки остаются до торжественной церемонии открытия II Игр стран СНГ на «Минск-Арене». Как и положено на крупных спортивных событиях, соревновательная часть...
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