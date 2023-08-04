II Игры стран СНГ стартуют с соревнований по художественной гимнастике в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси все готово к началу II Игр стран СНГ. Команды на месте, медали отчеканены, арены готовы к стартам, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.

Всего сутки остаются до торжественной церемонии открытия II Игр стран СНГ на «Минск-Арене». Как и положено на крупных спортивных событиях, соревновательная часть стартует заранее.

Первыми порадуют зрителей красотой и грацией художественные гимнастки. Сегодня жители и гости белорусской столицы увидят групповые и индивидуальные упражнения. Эксперты утверждают, что все сильнейшие «художницы» мира собрались на Игры.

«Мы, если честно, не ожидали такого приема. Уже чувствуется мандраж. Девочки начинают переживать: сколько стран участвуют, сколько девочек. Они увидели своих друзей», – призналась главный тренер сборной Кыргызстана по художественной гимнастике Жаныл Каймазарова.

«Самое главное, чтобы было у детей ощущение праздника, чтобы дети достойно выступили, отработанную программу показали, как надо», – указала тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Лала Магеррамова.

2 214 спортсменов будут бороться за медали. Кроме девяти государств Содружества, приехали команды из Ирана, Кубы, Египта, Вьетнама – всего 22 страны. В 11 городах Беларуси пройдут соревнования по 20 видам спорта. По уровню подготовки и комфорта мероприятие не уступает Олимпийским играм.