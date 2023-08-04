II Игры стран СНГ в Беларуси: художественные гимнастки открыли первый соревновательный день

В Беларуси начались II Игры стран СНГ. Все команды на месте, медали отчеканены, болельщики спешат на стадионы. Как проходил первый день соревнований, рассказал спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.
Всего сутки остаются до торжественной церемонии открытия II Игр стран СНГ на Минск-Арене. Как и положено на крупных спортивных событиях, соревновательная часть стартует заранее.
И первыми порадовали зрителей красотой и грацией художественные гимнастки в групповом многоборье. Без преувеличения, все сильнейшие «художницы» мира собрались в столице Беларуси. Сборная России продемонстрировала новую сложнейшую программу, пройти без помарок не удалось, поэтому пока девушки расположились на третьем месте. В лидерах долгое время был Азербайджан, пока на ковер не вышли белорусские спортсменки.
«Уже чувствуется мандраж, жевочки начинают переживать: сколько стран участвуют, сколько девочек. Они увидели своих друзей», – отметила главный тренер сборной Кыргызстана по художественной гимнастике Жаныл Каймазарова.
2214 спортсменов будут бороться за медали. Кроме девяти государств Содружества приехали команды из Ирана, Кубы, Египта, Вьетнама – всего двадцать две страны. В 11-ти городах Беларуси пройдут соревнования по 20 видам спорта. По уровню подготовки и комфорта мероприятие не уступает Олимпийским играм.
«Каждая страна предоставила свои пожелания, и мы составили общее меню для всех стран. Это каждый день рыба, птица, индейка, говядина, фрукты. Бульон, который будет на завтрак или обед в зависимости от пожеланий самих спортсменов», – поделилась начальник службы общественного питания ресторана Олеся Удот.
«Сильный характер яркая игра!» – так звучит слоган соревнований, который передает их основную цель. Логотипом стал орнаментальный восьмиконечный Василек, один из неофициальных символов Беларуси.
Талисманом же выбрали самобытную белорусскую рысь по кличке «Рыся». В геральдике это животное определяют, как проворное и с острым умом, что подходит не только талисману, но и спортсмену. Рыся уже полюбилась местным жителям и гостям Беларуси. Увидь ее можно на всех соревнованиях, вход на которые, кстати, для всех зрителей бесплатный.