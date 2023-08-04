II Игры стран СНГ в Беларуси: художественные гимнастки открыли первый соревновательный день

И первыми порадовали зрителей красотой и грацией художественные гимнастки в групповом многоборье. Без преувеличения, все сильнейшие «художницы» мира собрались в столице Беларуси. Сборная России продемонстрировала новую сложнейшую программу, пройти без помарок не удалось, поэтому пока девушки расположились на третьем месте. В лидерах долгое время был Азербайджан, пока на ковер не вышли белорусские спортсменки.

«Уже чувствуется мандраж, жевочки начинают переживать: сколько стран участвуют, сколько девочек. Они увидели своих друзей», – отметила главный тренер сборной Кыргызстана по художественной гимнастике Жаныл Каймазарова.

2214 спортсменов будут бороться за медали. Кроме девяти государств Содружества приехали команды из Ирана, Кубы, Египта, Вьетнама – всего двадцать две страны. В 11-ти городах Беларуси пройдут соревнования по 20 видам спорта. По уровню подготовки и комфорта мероприятие не уступает Олимпийским играм.