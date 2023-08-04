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Чем удивляли болельщиков гимнастки в первый соревновательный день II Игр стран СНГ?

04.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Чем удивляли болельщиков гимнастки в первый соревновательный день II Игр стран СНГ?
 МТРК «Мир»

Масштабный спортивный форум открыл турнир по художественной гимнастике. В столице Беларуси собрались сильнейшие спортсменки из 10 государств. Какие программы привезли команды, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

В этом виде спорта важно все: внешний вид, фигура, гибкость, прыгучесть, артистизм, хореография. Судьи строги, но объективны. Художественная гимнастика – один из 20 видов спорта на II играх стран СНГ. С него начинаются масштабные десятидневные соревнования.

Булавы, мяч, скакалка, обруч и лента – снаряды у гимнасток разные. Задача одна – выполнить упражнения синхронно. Акцент в программах не только на технику, но и на темперамент спортсменок. Так, например, сделала сборная Узбекистана.

«Яркие костюмы под яркую музыку дают и образ определенный. У нас не лирическая музыка, у нас дети не могут под лирику выступать, они более эмоциональные, яркие, им бы просто не подошла лирическая музыка и исполнение», – поделилась тренер сборной Узбекистана по художественной гимнастике Алексия Киселева.

Кроме стран СНГ, на ковер вышли грации из Малайзии, Кубы и Ливана. В зрительном зале – ни одного свободного места. Энергия болельщиков помогла выступить достойно, признались белоруски. По промежуточным итогам в групповых упражнениях девушки в лидерах, за ними Азербайджан и Россия.

«Поддержка на этих соревнованиях просто космическая, просто мурашки, очень приятно»; «Настолько заполнены трибуны, люди сидят даже и не на трибунах, чтобы посмотреть выступления. Это очень, конечно, приятно и здорово», – поделились представительницы сборной Беларуси.

В художественной гимнастике разыграют девять комплектов наград. А всего на игры подготовили 246 комплектов медалей. На каждой – фирменный логотип с васильком. За золото, серебро и бронзу спортсмены получат также солидный денежный приз. Например, белорус с первым местом может рассчитывать на премию в 7 400 белорусских или 224 000 российских рублей.

Официальная церемония открытия Игр пройдет 5 августа вечером на «Минск-Арене». На соревнования приехали две с половиной тысячи спортсменов из более чем 20 стран мира. Аккредитовались около тысячи журналистов, а для болельщиков вход свободный.



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Теги: Минск
 
 
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В столице Беларуси собрались сильнейшие спортсменки из 10 государств. Кроме стран СНГ, на ковер вышли грации из Малайзии, Кубы и Ливана.
 
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