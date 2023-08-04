Чем удивляли болельщиков гимнастки в первый соревновательный день II Игр стран СНГ?

«Поддержка на этих соревнованиях просто космическая, просто мурашки, очень приятно»; «Настолько заполнены трибуны, люди сидят даже и не на трибунах, чтобы посмотреть выступления. Это очень, конечно, приятно и здорово», – поделились представительницы сборной Беларуси.



В художественной гимнастике разыграют девять комплектов наград. А всего на игры подготовили 246 комплектов медалей. На каждой – фирменный логотип с васильком. За золото, серебро и бронзу спортсмены получат также солидный денежный приз. Например, белорус с первым местом может рассчитывать на премию в 7 400 белорусских или 224 000 российских рублей.

Официальная церемония открытия Игр пройдет 5 августа вечером на «Минск-Арене». На соревнования приехали две с половиной тысячи спортсменов из более чем 20 стран мира. Аккредитовались около тысячи журналистов, а для болельщиков вход свободный.