Нужно мыслить нестандартно: подборка книг, которые помогут управлять бизнесом во время постоянных изменений

Источник материала: ProBusiness

Вести бизнес «как все» или «как всегда» в современном мире уже неэффективно. Постоянные изменения и бурное развитие новых сфер заставляет трансформировать бизнес-модели даже самых успешных игроков рынка. Сегодня вместе с подпиской от МТС «Книги с Литрес» мы предлагаем вам подборку литературы, которая поможет управлять бизнесом нестандартно и быть готовыми ко всему.

Рэй Далио. «Принципы изменения мирового порядка. Почему одни нации побеждают, а другие терпят поражение»

Рассказ об этой книге стоит начать с личности автора. Рэй Далио — человек, имя которого является крайне значимым для тех, кто хоть раз в жизни интересовался инвестициями. Миллиардер, родившийся в семье музыкантов-мигрантов, заработал свое состояние исключительно за счет понимания основных законов экономики и напористости. Но важно даже не это, а то, что он является основателем компании Bridgewater, которая долгое время была крупнейшим хедж-фондом мира. Более того, эта организация консультировала по вопросам инвестиций, которые чаще всего оказывались весьма успешными вне зависимости от того, какая ситуация была на рынке.





В чём же секрет успеха? Рэю Далио часто задавали этот вопрос журналисты самых разных изданий, однако долгое время он молчал по этому поводу. Потом он выпустил книгу о личных принципах. Это немного приоткрыло завесу тайны, но не ответило в полной мере на этот вопрос.

А вот книга «Принципы изменения мирового порядка. Почему одни нации побеждают, а другие терпят поражение» является тем самым ответом. В какой-то момент своей карьеры Рэй Далио заметил, что на рынке происходит парадоксальная ситуация, с которой ранее он не сталкивался: большие долги крупнейших корпораций, внутренние конфликты в самых экономически устойчивых странах и так далее. Это заинтересовало инвестора, и он решил провести исследование, чтобы найти подобные закономерности, а также на основе полученной информации создать наиболее выгодную стратегию поведения в кризисных ситуациях.

Данная книга — результат его работы. Это серьезное экономическое исследование, выводы которого ответят на вопрос из заглавия книги, а также помогут бизнесменам удержаться на плаву, пользуясь опытом ведущих мировых экономик, существовавших на протяжении человеческой истории.

Ицхак Адизес. «Управление изменениями без потрясений и конфликтов»

Бесспорный гуру кризис-менеджмента Ицхак Адизес может похвастаться богатым жизненным опытом: от службы в армии Израиля до работы в одном из крупнейших университетов США. Однако в первую очередь он известен как бизнес-консультант и автор нескольких десятков книг на самые разные темы, которые, тем не менее, объединены одной общей идеей: постоянное увеличение эффективности менеджмента.





И эта идея в общих чертах кажется очевидной. Действительно, когда менеджеры компании работают эффективно, то все процессы в компании налажены таким образом, чтобы каждый человек проявлял максимум своего потенциала для постоянного развития бизнеса. В такой ситуации весьма закономерно поставить во главу угла именно эту сферу. Однако в основном это работает только до начала глобальных изменений и кризисов, ведь в таком случае большая часть компаний концентрируется на сохранении, а не на развитии.

Ицхак Адизес же уверен, что это проигрышная стратегия, ведь компания, которая сама себе отказывает в праве роста, рано или поздно рискует скатиться в застой или вовсе упадок. Именно поэтому в своей книге «Управление изменениями без потрясений и конфликтов» он рассказывает о том, как при помощи изменений на внутреннем уровне и с точки зрения глобального рынка развивать компанию и повышать эффективность сотрудников. Также эта книга интересна тем, что некоторые описанные в ней принципы подходят не только для решения бизнес-вопросов, но и для личной жизни.

«Книги с Литрес» от МТС предлагает множество книг по саморазвитию, личностному росту и бизнесу. Особенностью сервиса является возможность чтения книг без доступа в интернет. Теперь любимых авторов можно читать даже в самолете. Все, что требуется, — это предварительное скачивание книг. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо активировать подписку «Книги с Литрес, Стандарт» одним из способов: Набрать USSD *335#

Отправить SMS на номер 3353 с латинской буквой «A» или «a»

Зайти в приложение «Мой МТС» в раздел «Услуги» Далее абонент может перейти по SMS в личный кабинет сайта www.litres.ru или установить приложение Литрес для устройств iOS и Android . Для новых абонентов действует бесплатный период на 7 дней. После него наступает посуточная оплата — 0,30 рубля в день. Интернет-трафик на сайте или в приложении при пользовании сервисом не тарифицируется.

Малкольм Гладуэлл. «Переломный момент. Как незначительные изменения приводят к глобальным переменам»

Следующая книга из нашей подборки не относится к чисто бизнес-среде или экономике, однако может быть полезна для тех, кто хочет понимать, как в мире появляются изменения, каковы их причины и можно ли самому создать некие тенденции, которые приведут к положительным результатам для вас или вашей компании.

Малкольм Гладуэлл в своей книге «Переломный момент. Как незначительные изменения приводят к глобальным переменам» предлагает нам подробно изучить саму суть таких явлений, как тенденции и изменения. На примерах из различных сфер человеческой жизни, начиная от моды, заканчивая отдельными акциями в истории, где явно срабатывал эффект толпы, канадский социолог поэтапно рассказывает о том, как формируются тенденции.





Также он старается разобраться в том, почему одни явления становятся трендами, а другие — нет, почему одни продукты становятся популярными, а про другие широкая общественность так никогда и не узнает. Это интересный, всесторонний и доступный разбор крайне важных понятий, который с легкостью проецируется и на бизнес. Более того, в книге Малкольм Гладуэлл рассказывает и том, как создать благотворный тренд на изменения, который приведет к росту компании.

Harvard Business Review. «Управление во время кризиса»

«Harvard Business Review» — ежемесячный научно-популярный журнал, посвященный различным вопросам управления бизнесом. Также он является одним из старейших бизнес-журналов в мире, так как издается с 1922 года. Это издание — одно из самых авторитетных и уважаемых в бизнес-тематике, так как на его страницах печатаются только лучшие специалисты, которые уже не раз доказывали свои теоретические знания на практике. И не последнюю роль в популярности HBR сыграло то, что под этим названием также периодически выходят сборники статей на ту или иную тему, которые неизменно пользуются спросом.





Книга из этой серии с говорящим названием «Управление во время кризиса» включает десять статей от экспертов в различных областях экономики. В основном они посвящены теме антикризисного менеджмента, однако также отвечают и на другие важные вопросы: как правильно принимать решения во время кризиса, как справиться с давлением, как сохранить команду и так далее. Если многие другие книги, связанные с кризис-менеджментом, рассказывают о том, как в будущем избежать таких ситуаций, то сборник «Управление во время кризиса» делает акцент именно на том, как пережить кризис, принимать во время него лучшие решения и свести потери к минимуму, а, может, даже и преуспеть.

Рене Моборн, В. Чан Ким. «Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, свободный от других игроков»

«Cirque du Soleil преуспел потому, что понял: для того, чтобы побеждать в будущем, компаниям следует прекратить конкурировать между собой. Единственный способ победить конкуренцию — это перестать пытаться победить», — пожалуй, именно эта цитата из книги лучше всего говорит о том, насколько необычный способ решения проблемы кризиса и противостояния изменениям она предлагает.

В то время как другие эксперты и гуру предлагают выигрывать конкуренцию при помощи умелого управления, грамотного распределения ресурсов, понимания экономических закономерностей и так далее, Рене Моборн и В. Чан Ким предлагают совершенно новый взгляд на то, как следует реагировать на изменения или кризисные ситуации.





Вместо того, чтобы сопротивляться или плыть по течению, авторы предлагают сделать то, что для большинства бизнесменов является синонимом полного поражения — отступить. Однако, как показывают материалы из этой книги, которые совмещают в себе четкие расчеты и примеры из жизненного цикла многих успешных компаний, иногда самой выигрышной стратегией будет не прямая борьба с обстоятельствами, а попытка уйти от них.