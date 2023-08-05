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Нужно мыслить нестандартно: подборка книг, которые помогут управлять бизнесом во время постоянных изменений

05.08.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Нужно мыслить нестандартно: подборка книг, которые помогут управлять бизнесом во время постоянных изменений
Фото: wallpapersgood.ru

Вести бизнес «как все» или «как всегда» в современном мире уже неэффективно. Постоянные изменения и бурное развитие новых сфер заставляет трансформировать бизнес-модели даже самых успешных игроков рынка. Сегодня вместе с подпиской от МТС «Книги с Литрес» мы предлагаем вам подборку литературы, которая поможет управлять бизнесом нестандартно и быть готовыми ко всему.

Рэй Далио. «Принципы изменения мирового порядка. Почему одни нации побеждают, а другие терпят поражение»

Рассказ об этой книге стоит начать с личности автора. Рэй Далио — человек, имя которого является крайне значимым для тех, кто хоть раз в жизни интересовался инвестициями. Миллиардер, родившийся в семье музыкантов-мигрантов, заработал свое состояние исключительно за счет понимания основных законов экономики и напористости. Но важно даже не это, а то, что он является основателем компании Bridgewater, которая долгое время была крупнейшим хедж-фондом мира. Более того, эта организация консультировала по вопросам инвестиций, которые чаще всего оказывались весьма успешными вне зависимости от того, какая ситуация была на рынке.

Нужно мыслить нестандартно: подборка книг, которые помогут управлять бизнесом во время постоянных изменений

В чём же секрет успеха? Рэю Далио часто задавали этот вопрос журналисты самых разных изданий, однако долгое время он молчал по этому поводу. Потом он выпустил книгу о личных принципах. Это немного приоткрыло завесу тайны, но не ответило в полной мере на этот вопрос.

А вот книга «Принципы изменения мирового порядка. Почему одни нации побеждают, а другие терпят поражение» является тем самым ответом. В какой-то момент своей карьеры Рэй Далио заметил, что на рынке происходит парадоксальная ситуация, с которой ранее он не сталкивался: большие долги крупнейших корпораций, внутренние конфликты в самых экономически устойчивых странах и так далее. Это заинтересовало инвестора, и он решил провести исследование, чтобы найти подобные закономерности, а также на основе полученной информации создать наиболее выгодную стратегию поведения в кризисных ситуациях.

Данная книга — результат его работы. Это серьезное экономическое исследование, выводы которого ответят на вопрос из заглавия книги, а также помогут бизнесменам удержаться на плаву, пользуясь опытом ведущих мировых экономик, существовавших на протяжении человеческой истории.

Ицхак Адизес. «Управление изменениями без потрясений и конфликтов»

Бесспорный гуру кризис-менеджмента Ицхак Адизес может похвастаться богатым жизненным опытом: от службы в армии Израиля до работы в одном из крупнейших университетов США. Однако в первую очередь он известен как бизнес-консультант и автор нескольких десятков книг на самые разные темы, которые, тем не менее, объединены одной общей идеей: постоянное увеличение эффективности менеджмента.

Нужно мыслить нестандартно: подборка книг, которые помогут управлять бизнесом во время постоянных изменений

И эта идея в общих чертах кажется очевидной. Действительно, когда менеджеры компании работают эффективно, то все процессы в компании налажены таким образом, чтобы каждый человек проявлял максимум своего потенциала для постоянного развития бизнеса. В такой ситуации весьма закономерно поставить во главу угла именно эту сферу. Однако в основном это работает только до начала глобальных изменений и кризисов, ведь в таком случае большая часть компаний концентрируется на сохранении, а не на развитии.

Ицхак Адизес же уверен, что это проигрышная стратегия, ведь компания, которая сама себе отказывает в праве роста, рано или поздно рискует скатиться в застой или вовсе упадок. Именно поэтому в своей книге «Управление изменениями без потрясений и конфликтов» он рассказывает о том, как при помощи изменений на внутреннем уровне и с точки зрения глобального рынка развивать компанию и повышать эффективность сотрудников. Также эта книга интересна тем, что некоторые описанные в ней принципы подходят не только для решения бизнес-вопросов, но и для личной жизни.

«Книги с Литрес» от МТС предлагает множество книг по саморазвитию, личностному росту и бизнесу.

Особенностью сервиса является возможность чтения книг без доступа в интернет. Теперь любимых авторов можно читать даже в самолете. Все, что требуется, — это предварительное скачивание книг.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо активировать подписку «Книги с Литрес, Стандарт» одним из способов:

  • Набрать USSD *335#
  • Отправить SMS на номер 3353 с латинской буквой «A» или «a»
  • Зайти в приложение «Мой МТС» в раздел «Услуги»

Далее абонент может перейти по SMS в личный кабинет сайта www.litres.ru или установить приложение Литрес для устройств iOS и Android.

Для новых абонентов действует бесплатный период на 7 дней. После него наступает посуточная оплата — 0,30 рубля в день. Интернет-трафик на сайте или в приложении при пользовании сервисом не тарифицируется.

Малкольм Гладуэлл. «Переломный момент. Как незначительные изменения приводят к глобальным переменам»

Следующая книга из нашей подборки не относится к чисто бизнес-среде или экономике, однако может быть полезна для тех, кто хочет понимать, как в мире появляются изменения, каковы их причины и можно ли самому создать некие тенденции, которые приведут к положительным результатам для вас или вашей компании.

Малкольм Гладуэлл в своей книге «Переломный момент. Как незначительные изменения приводят к глобальным переменам» предлагает нам подробно изучить саму суть таких явлений, как тенденции и изменения. На примерах из различных сфер человеческой жизни, начиная от моды, заканчивая отдельными акциями в истории, где явно срабатывал эффект толпы, канадский социолог поэтапно рассказывает о том, как формируются тенденции.

Нужно мыслить нестандартно: подборка книг, которые помогут управлять бизнесом во время постоянных изменений

Также он старается разобраться в том, почему одни явления становятся трендами, а другие — нет, почему одни продукты становятся популярными, а про другие широкая общественность так никогда и не узнает. Это интересный, всесторонний и доступный разбор крайне важных понятий, который с легкостью проецируется и на бизнес. Более того, в книге Малкольм Гладуэлл рассказывает и том, как создать благотворный тренд на изменения, который приведет к росту компании.

Harvard Business Review. «Управление во время кризиса»

«Harvard Business Review» — ежемесячный научно-популярный журнал, посвященный различным вопросам управления бизнесом. Также он является одним из старейших бизнес-журналов в мире, так как издается с 1922 года. Это издание — одно из самых авторитетных и уважаемых в бизнес-тематике, так как на его страницах печатаются только лучшие специалисты, которые уже не раз доказывали свои теоретические знания на практике. И не последнюю роль в популярности HBR сыграло то, что под этим названием также периодически выходят сборники статей на ту или иную тему, которые неизменно пользуются спросом.

Нужно мыслить нестандартно: подборка книг, которые помогут управлять бизнесом во время постоянных изменений

Книга из этой серии с говорящим названием «Управление во время кризиса» включает десять статей от экспертов в различных областях экономики. В основном они посвящены теме антикризисного менеджмента, однако также отвечают и на другие важные вопросы: как правильно принимать решения во время кризиса, как справиться с давлением, как сохранить команду и так далее. Если многие другие книги, связанные с кризис-менеджментом, рассказывают о том, как в будущем избежать таких ситуаций, то сборник «Управление во время кризиса» делает акцент именно на том, как пережить кризис, принимать во время него лучшие решения и свести потери к минимуму, а, может, даже и преуспеть.

Рене Моборн, В. Чан Ким. «Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, свободный от других игроков»

«Cirque du Soleil преуспел потому, что понял: для того, чтобы побеждать в будущем, компаниям следует прекратить конкурировать между собой. Единственный способ победить конкуренцию — это перестать пытаться победить», — пожалуй, именно эта цитата из книги лучше всего говорит о том, насколько необычный способ решения проблемы кризиса и противостояния изменениям она предлагает.

В то время как другие эксперты и гуру предлагают выигрывать конкуренцию при помощи умелого управления, грамотного распределения ресурсов, понимания экономических закономерностей и так далее, Рене Моборн и В. Чан Ким предлагают совершенно новый взгляд на то, как следует реагировать на изменения или кризисные ситуации.

Нужно мыслить нестандартно: подборка книг, которые помогут управлять бизнесом во время постоянных изменений

Вместо того, чтобы сопротивляться или плыть по течению, авторы предлагают сделать то, что для большинства бизнесменов является синонимом полного поражения — отступить. Однако, как показывают материалы из этой книги, которые совмещают в себе четкие расчеты и примеры из жизненного цикла многих успешных компаний, иногда самой выигрышной стратегией будет не прямая борьба с обстоятельствами, а попытка уйти от них.

«Стратегия голубого океана» заключается в том, чтобы в существующей кризисной экономической ситуации или в ситуации жесткой конкуренции найти свободную нишу, своеобразную тихую гавань, где еще нет конкурентов. В таких лагунах гораздо проще избежать кризисов и негативных изменений.

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