Искусственный желудочек в сердце четырехлетнего ребенка успешно внедрили в Минске

При этом сама по себе операция по имплантации желудочка – одна из наиболее редких и сложных в мире. Она продлилась несколько часов.

«В данный момент ребенок, конечно, находится на пути к воздоровлению. Пока все проходит по плану, и надеемся на то, что эта девочка будет ходить с «рюкзаком» и радоваться жизни», – сказал главный внештатный детский кардиохирург РНПЦ детской кардиохирургии Минска Константин Дроздовский.

В прошлом году похожую операцию провели шестилетнему Диме Горбачу. Мальчик быстро восстановился, и теперь готовится идти в первый класс. От обычного ребенка его отличает только «рюкзачок» на спине, он поддерживает работу насоса и дает возможность дожить до трансплантации сердца. Ее сделают, как только мальчик наберет нужный вес.

Не всегда даже европейские врачи берутся за такое вмешательство. Тело ребенка маленькое, не сформированное, и тут нужна филигранная работа врача. Маленькую пациентку выпишут через полгода.