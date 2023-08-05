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Искусственный желудочек в сердце четырехлетнего ребенка успешно внедрили в Минске
05.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В Минском центре детской хирургии провели уникальную операцию. В сердце четырехлетнего ребенка успешно внедрили искусственный желудочек, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Проблемы с сердцем у девочки с рождения. Она в очереди на пересадку, но вес ребенка для такой операции пока недостаточный – 13 килограммов, а должен быть минимум 35. Когда состояние ребенка ухудшилось, единственным шансом стала имплантация искусственного насоса. Бригаду врачей возглавил детский кардиохирург Константин Дроздовский. Ему ассистировал известный профессор из Турции Умит Керван.
При этом сама по себе операция по имплантации желудочка – одна из наиболее редких и сложных в мире. Она продлилась несколько часов.
«В данный момент ребенок, конечно, находится на пути к воздоровлению. Пока все проходит по плану, и надеемся на то, что эта девочка будет ходить с «рюкзаком» и радоваться жизни», – сказал главный внештатный детский кардиохирург РНПЦ детской кардиохирургии Минска Константин Дроздовский.
В прошлом году похожую операцию провели шестилетнему Диме Горбачу. Мальчик быстро восстановился, и теперь готовится идти в первый класс. От обычного ребенка его отличает только «рюкзачок» на спине, он поддерживает работу насоса и дает возможность дожить до трансплантации сердца. Ее сделают, как только мальчик наберет нужный вес.
Не всегда даже европейские врачи берутся за такое вмешательство. Тело ребенка маленькое, не сформированное, и тут нужна филигранная работа врача. Маленькую пациентку выпишут через полгода.
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Имплантация даст возможность девочке дожить до трансплантации сердца. Ее сделают, как только она наберет нужный вес.
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