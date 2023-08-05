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Поздняков: Игры стран СНГ будут иметь большой успех
05.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил уверенность, что Игры стран СНГ будут иметь большой успех.
В субботу Поздняков в составе российской делегации посетил мемориальный комплекс «Хатынь». Там главы делегаций Игр стран СНГ возложили цветы к Вечному огню в память о деревне Хатынь, уничтоженной фашистами в марте 1943 года.
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Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа. Турнир примут 11 городов Беларуси. В соревнованиях участвуют спортсмены из 22 стран. Медали разыграют в 20 видах спорта
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) дал высокую оценку турниру.
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