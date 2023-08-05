Поздняков: Игры стран СНГ будут иметь большой успех

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил уверенность, что Игры стран СНГ будут иметь большой успех.

«Здесь замечательно все подготовлено, проведение этих Игр будет иметь большой успех. Уверен, что в будущем число стран-участниц будет расти, поскольку любое благое начинание будет поддержано. Это хорошее начинание, которое будет иметь долгую перспективу», – приводит цитату ТАСС .

В субботу Поздняков в составе российской делегации посетил мемориальный комплекс «Хатынь». Там главы делегаций Игр стран СНГ возложили цветы к Вечному огню в память о деревне Хатынь, уничтоженной фашистами в марте 1943 года.

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: Чем удивляли болельщиков гимнастки в первый соревновательный день II Игр стран СНГ?

«Посещение такого мемориала может стать прививкой для будущих поколений от этого страшного зла. Спортсмены являются неотъемлемой частью нашего сообщества, это молодые люди, а педагогическая роль лежит на нас, взрослых», – сказал глава ОКР.

Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа. Турнир примут 11 городов Беларуси. В соревнованиях участвуют спортсмены из 22 стран. Медали разыграют в 20 видах спорта