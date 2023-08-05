Как белорусские селекционеры выводят урожайные сорта ягод и фруктов?

«Прежде всего обрезка, подкормки, внесение удобрений, обработки и обязательно полив. Когда будет полив, тогда ягода будет крупной, и солнышко. Сажали мы в кислую почву с добавлением опилок, шишек и щепы», – рассказала заведующая отделом садоводства Гродненского института зонального растениеводства Инна Синкевич.

За четыре года на плантациях прижились уже девять сортов ягод. Некоторые из них ученые особенно хвалят.

«Конечно, сорта все вкусные. Кисло-сладкие. Но эталоном у нас считается сорт «блюкроп». По крупности выделяется сорт «дюк». Он самый ранний, самая крупная ягода», – отметила Инна Синкевич.

Молодые яблони в этом году пришлось спасать от жары усиленным поливом. Всего здесь растет более 50 сортов. Скороспелые уже дали урожай.

«У нас есть семь гектаров ранних сортов яблок, это «Женева» и «коваленковское». Вот, немножко «Дарьи». «Женеву» мы уже собрали, где-то вышло 10-15 тонн с гектара. Яблоки этого сорта собираются не в один проход. Мы собрали день, немножко подождали, на второй день снова собирается «Женева». Она созревает буквально каждый день, на глазах», – поделился агроном отдела садоводства Гродненского института зонального растениеводства Владимир Климук.

С одного дерева здесь могут собрать до 40 килограммов яблок. С таким весом помогают справиться бамбуковые опоры. Каждый сорт селекционеры изучают на урожайность и устойчивость к климату Гродненской области. На это уходит минимум три года. Лучшие сорта расходятся по хозяйствам региона. Свой урожай институт отправляет и на рынки. За счет прибыли увеличили зарплату сотрудникам, вкладывают средства в развитие площадок.