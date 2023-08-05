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Как белорусские селекционеры выводят урожайные сорта ягод и фруктов?
05.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На плантациях Гродненского зонального института растениеводства в Беларуси хороший урожай арбузов. А еще селекционеры успешно выращивают голубику и яблоки, они тоже поспели. Подробности в материале – корреспондента «МИР 24» Галины Пузына.
Эти арбузы срезали в теплице на месяц раньше. Земля здесь покрыта спанбондом. Ткань не дает развиваться сорнякам, сохраняет влагу и тепло. Если стук звонкий, арбуз срезают, и каждый сразу взвешивают. Спелые гиганты – от пяти до 18 килограммов.
«Здесь мы выращиваем пять гибридов арбуза. Эти гибриды высокоурожайные. Мякоть их сочная, красная, вкусная, хрустящая. Практически все арбузы наши привиты на тыкву. Это помогает нашим арбузам обладать стрессоустойчивостью и устойчивостью к вредителям и болезням», – рассказала научный сотрудник сектора биотехнологии плодово-ягодных культур Гродненского института зонального растениеводства Марина Рулинская.
«Прежде всего обрезка, подкормки, внесение удобрений, обработки и обязательно полив. Когда будет полив, тогда ягода будет крупной, и солнышко. Сажали мы в кислую почву с добавлением опилок, шишек и щепы», – рассказала заведующая отделом садоводства Гродненского института зонального растениеводства Инна Синкевич.
За четыре года на плантациях прижились уже девять сортов ягод. Некоторые из них ученые особенно хвалят.
«Конечно, сорта все вкусные. Кисло-сладкие. Но эталоном у нас считается сорт «блюкроп». По крупности выделяется сорт «дюк». Он самый ранний, самая крупная ягода», – отметила Инна Синкевич.
Молодые яблони в этом году пришлось спасать от жары усиленным поливом. Всего здесь растет более 50 сортов. Скороспелые уже дали урожай.
«У нас есть семь гектаров ранних сортов яблок, это «Женева» и «коваленковское». Вот, немножко «Дарьи». «Женеву» мы уже собрали, где-то вышло 10-15 тонн с гектара. Яблоки этого сорта собираются не в один проход. Мы собрали день, немножко подождали, на второй день снова собирается «Женева». Она созревает буквально каждый день, на глазах», – поделился агроном отдела садоводства Гродненского института зонального растениеводства Владимир Климук.
С одного дерева здесь могут собрать до 40 килограммов яблок. С таким весом помогают справиться бамбуковые опоры. Каждый сорт селекционеры изучают на урожайность и устойчивость к климату Гродненской области. На это уходит минимум три года. Лучшие сорта расходятся по хозяйствам региона. Свой урожай институт отправляет и на рынки. За счет прибыли увеличили зарплату сотрудникам, вкладывают средства в развитие площадок.
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Каждый сорт специалисты изучают на устойчивость к климату Гродненской области. На это уходит минимум три года. Лучшие сорта расходятся по хозяйствам региона.
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