Лукашенко объявил II Игры стран СНГ открытыми

Под звуки гимна белорусский флаг подняли двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле Екатерина Карстен, олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Иван Литвинович и олимпийский чемпион по гребле на каноэ-двойке Александр Масейков.

В церемонии поднятия флага Содружества Независимых Государств приняли участие еще трое известных белорусских атлетов – олимпийские чемпионки по легкой атлетике Янина Провалинская-Корольчик и Юлия Нестеренко и олимпийский чемпион по гандболу Андрей Барбашинский.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси по 20 видам спорта. В них принимают участие более двух тысяч спортсменов из России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей. На турнире будет разыграно 246 комплектов наград.

В церемонии открытия игр задействовали более 1200 человек: танцовщиков, волонтеров, молодых исполнителей и уже именитых артистов, прославленных атлетов.