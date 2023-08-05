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Лукашенко объявил II Игры стран СНГ открытыми
05.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил
Под звуки гимна белорусский флаг подняли двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле Екатерина Карстен, олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Иван Литвинович и олимпийский чемпион по гребле на каноэ-двойке Александр Масейков.
В церемонии поднятия флага Содружества Независимых Государств приняли участие еще трое известных белорусских атлетов – олимпийские чемпионки по легкой атлетике Янина Провалинская-Корольчик и Юлия Нестеренко и олимпийский чемпион по гандболу Андрей Барбашинский.
II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Беларуси по 20 видам спорта. В них принимают участие более двух тысяч спортсменов из России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей. На турнире будет разыграно 246 комплектов наград.
В церемонии открытия игр задействовали более 1200 человек: танцовщиков, волонтеров, молодых исполнителей и уже именитых артистов, прославленных атлетов.
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Президент Беларуси выступил на торжественной церемонии в «Минск-Арене».
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