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Путин: II Игры стран СНГ предоставляют атлетам возможность проявить характер и волю
05.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям II Игр стран СНГ 2023 года в Беларуси, в котором отметил открывающиеся перед спортсменами возможности на этом спортивном мероприятии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин выразил уверенность в том, что
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Президент России в приветственной телеграмме пожелал участникам новых достижений, а гостям – ярких, незабываемых впечатлений.
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