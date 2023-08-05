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Путин: II Игры стран СНГ предоставляют атлетам возможность проявить характер и волю

05.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Путин: II Игры стран СНГ предоставляют атлетам возможность проявить характер и волю
 МТРК «Мир»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям II Игр стран СНГ 2023 года в Беларуси, в котором отметил открывающиеся перед спортсменами возможности на этом спортивном мероприятии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Нынешние Игры значительно расширили свою географию, объединили в белорусских городах тысячи участников, их тренеров, наставников и болельщиков и в ближайшие дни предоставят атлетам прекрасную возможность посоревноваться с сильными соперниками, проявить характер и волю, стремление бороться до конца и побеждать», – отметил российский лидер.

Путин выразил уверенность в том, что II Игры стран СНГ послужат развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению контактов и будут содействовать популяризации спорта и здорового, активного образа жизни. Глава российского государства пожелал участникам новых достижений, а гостям – ярких, незабываемых впечатлений.



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Президент России в приветственной телеграмме пожелал участникам новых достижений, а гостям – ярких, незабываемых впечатлений.
 
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