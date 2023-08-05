Путин: II Игры стран СНГ предоставляют атлетам возможность проявить характер и волю

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям II Игр стран СНГ 2023 года в Беларуси, в котором отметил открывающиеся перед спортсменами возможности на этом спортивном мероприятии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Нынешние Игры значительно расширили свою географию, объединили в белорусских городах тысячи участников, их тренеров, наставников и болельщиков и в ближайшие дни предоставят атлетам прекрасную возможность посоревноваться с сильными соперниками, проявить характер и волю, стремление бороться до конца и побеждать», – отметил российский лидер.