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Разыграны первые медали II Игр стран СНГ

05.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Разыграны первые медали II Игр стран СНГ
 МТРК «Мир»

В субботу, 5 августа, в Беларуси на II Играх стран СНГ разыграли первые медали. Отличный темп взяла сборная России. Причем усилиями девушек в одной из самых непростых дисциплин. Первые медали и обе золотые добыли тяжелоатлетки, рассказывает спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.

Первое «золото» Игр получила Регина Шайдуллина. 24-летняя спортсменка из Татарстана сразу повела себя как лидер соревнований, пропустив подходы с легкими весами. После удачной попытки на 85 килограммов в толчке, когда соперницы уже остались позади, Регина замахнулась на личный рекорд, но не справилась с волнением. «Бронза» досталась Полине Пичугиной из Беларуси.

«Безумно рада победе, ехала за золотой медалью. Хотела и больше поднять, но не получилось. Для меня это был основной старт в текущем году. Меня поддерживает вся семья, тренер, держу с ними связь. Приятно выступить и победить под флагом своей страны», – отметила Регина Шайдуллина.

Чуть позже Елизавета Жаткина стала лучшей в категории до 49 килограммов. Рядом с ней на пьедестале почета расположились спортсменки из Туркменистана и Вьетнама. А для сборной Беларуси первое золото выиграли гимнастки в групповых упражнениях.

Без преувеличения, все сильнейшие «художницы» мира собрались в столице Беларуси. Сборная России продемонстрировала новую сложнейшую программу, пройти без помарок не удалось, поэтому по результатам двух дней соревнований – серебряная медаль. В лидерах после старта долгое время был Азербайджан, пока на ковер не вышли белорусские спортсменки. На радость местной публике «золото» остается в Минске.

В пятницу утром в Гомель прибыла сборная России по дзюдо, ребят встречали в торжественной обстановке с национальным колоритом. И уже в субботу дзюдоисты разыграли первые комплекты наград. Всего 10 секунд потребовалось россиянке Софии Белаш, чтоб завоевать «золото» в финальном противостоянии с представительницей Узбекистана Умидой Кулдошевой. Поединок проходил в весовой категории до 40 кг.

Два «золота» для Узбекистана завоевали тяжелоатлеты Огабек Нафасов и Джамиля Панфилова, они стали чемпионами в категории до 55 килограммов.

Удачно для россиян складывается и начало турнира по пляжному волейболу, который проходит в городе Молодечно на базе физкультурно-спортивного клуба «Огонек». Первая и вторая мужские сборные России обыграли обе команды Беларуси и Узбекистана. Женские дуэты поддержали парней и также все свои матчи выиграли.



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Теги: Гомель, Минск
 
 
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В сборной России первые золотые медали добыли тяжелоатлетки.
 
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