Разыграны первые медали II Игр стран СНГ

Чуть позже Елизавета Жаткина стала лучшей в категории до 49 килограммов. Рядом с ней на пьедестале почета расположились спортсменки из Туркменистана и Вьетнама. А для сборной Беларуси первое золото выиграли гимнастки в групповых упражнениях.

Без преувеличения, все сильнейшие «художницы» мира собрались в столице Беларуси. Сборная России продемонстрировала новую сложнейшую программу, пройти без помарок не удалось, поэтому по результатам двух дней соревнований – серебряная медаль. В лидерах после старта долгое время был Азербайджан, пока на ковер не вышли белорусские спортсменки. На радость местной публике «золото» остается в Минске.

В пятницу утром в Гомель прибыла сборная России по дзюдо, ребят встречали в торжественной обстановке с национальным колоритом. И уже в субботу дзюдоисты разыграли первые комплекты наград. Всего 10 секунд потребовалось россиянке Софии Белаш, чтоб завоевать «золото» в финальном противостоянии с представительницей Узбекистана Умидой Кулдошевой. Поединок проходил в весовой категории до 40 кг.

Два «золота» для Узбекистана завоевали тяжелоатлеты Огабек Нафасов и Джамиля Панфилова, они стали чемпионами в категории до 55 килограммов.

Удачно для россиян складывается и начало турнира по пляжному волейболу, который проходит в городе Молодечно на базе физкультурно-спортивного клуба «Огонек». Первая и вторая мужские сборные России обыграли обе команды Беларуси и Узбекистана. Женские дуэты поддержали парней и также все свои матчи выиграли.