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Открытие II Игр стран СНГ в Минске: чем удивят организаторы?
05.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В Беларуси – торжественное открытие
Шоу будет масштабным и ярким. Оно пройдет на одной из главных спортивных площадок страны «Минск-Арене». Она вмещает больше 15 тысяч зрителей. Но сегодня их будет поменьше – около восьми. Все из-за масштабных декораций. Сцену готовили несколько недель. Программу же организаторы держат в секрете.
Но журналистам удалось побывать на генеральном прогоне и разузнать кое-какие детали. Например, на художественный фон организаторов вдохновила Олимпиада-80 и символ тех игр – олимпийский мишка. Задействовано много мультимедийной техники, экранов, тысячи единиц светового оборудования. Будет и национальный колорит каждой страны-участницы.
Гости шоу-открытия уже заняли свои места. Билеты на мероприятие не продавали. Все зрители пришли по пригласительным. На соревновательные площадки вход также свободный.
Большинство из 20 дисциплин – это олимпийские виды спорта. К ним добавили пляжный футбол, мини-футбол, тайский бокс и самбо. Разыграют 1672 медали. Принимать соревнования будут 10 белорусских городов. Причем, это не только крупные областные центры, но и Орша, Жлобин и другие.
Для зрителей и участников игр подготовили приятные бонусы. Во-первых, это безвизовый въезд в Беларусь на время форума. Во-вторых, бесплатный проезд в общественном транспорте. Нужно только показать аккредитацию. В продаже есть и гостевая карта. Их обладатели получат внушительные скидки вплоть до 50% в музеях, ресторанах, магазинах и гостиницах.
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Форум масштабный: соревнования пройдут в 20 дисциплинах. Участвовать в них будут больше двух тысяч спортсменов из стран Содружества, а также Египта, Ирана, Омана,...
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