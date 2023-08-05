ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Открытие II Игр стран СНГ в Минске: чем удивят организаторы?

05.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Открытие II Игр стран СНГ в Минске: чем удивят организаторы?
 МТРК «Мир»

В Беларуси – торжественное открытие II Игр стран СНГ. Форум масштабный: соревнования пройдут в 20 дисциплинах. Участвовать в них будут больше двух тысяч спортсменов из стран Содружества, а также Египта, Ирана, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов и других. В 17:30 – официальное открытие спортивного праздника, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Шоу будет масштабным и ярким. Оно пройдет на одной из главных спортивных площадок страны «Минск-Арене». Она вмещает больше 15 тысяч зрителей. Но сегодня их будет поменьше – около восьми. Все из-за масштабных декораций. Сцену готовили несколько недель. Программу же организаторы держат в секрете.

Но журналистам удалось побывать на генеральном прогоне и разузнать кое-какие детали. Например, на художественный фон организаторов вдохновила Олимпиада-80 и символ тех игр – олимпийский мишка. Задействовано много мультимедийной техники, экранов, тысячи единиц светового оборудования. Будет и национальный колорит каждой страны-участницы.

«Представители всех команд будут проходить по нашей арене, приветствовать публику. Это будет подкрепляться элементом народного танца. Наши коллективы специально разучивали танцы, готовились к проходу команд-участниц. Искали их костюмы национальные», – сказала второй режиссер церемонии открытия II Игр стран СНГ Божена Нюшкова.

Гости шоу-открытия уже заняли свои места. Билеты на мероприятие не продавали. Все зрители пришли по пригласительным. На соревновательные площадки вход также свободный.

Большинство из 20 дисциплин – это олимпийские виды спорта. К ним добавили пляжный футбол, мини-футбол, тайский бокс и самбо. Разыграют 1672 медали. Принимать соревнования будут 10 белорусских городов. Причем, это не только крупные областные центры, но и Орша, Жлобин и другие.

Для зрителей и участников игр подготовили приятные бонусы. Во-первых, это безвизовый въезд в Беларусь на время форума. Во-вторых, бесплатный проезд в общественном транспорте. Нужно только показать аккредитацию. В продаже есть и гостевая карта. Их обладатели получат внушительные скидки вплоть до 50% в музеях, ресторанах, магазинах и гостиницах.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форум масштабный: соревнования пройдут в 20 дисциплинах. Участвовать в них будут больше двух тысяч спортсменов из стран Содружества, а также Египта, Ирана, Омана,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как белорусские селекционеры выводят урожайные сорта ягод и фруктов?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.08.2023
Mir24.TV Belarus
05.08.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика