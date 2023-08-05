Открытие II Игр стран СНГ в Минске: чем удивят организаторы?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Беларуси – торжественное открытие II Игр стран СНГ . Форум масштабный: соревнования пройдут в 20 дисциплинах. Участвовать в них будут больше двух тысяч спортсменов из стран Содружества, а также Египта, Ирана, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов и других. В 17:30 – официальное открытие спортивного праздника, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Шоу будет масштабным и ярким. Оно пройдет на одной из главных спортивных площадок страны «Минск-Арене». Она вмещает больше 15 тысяч зрителей. Но сегодня их будет поменьше – около восьми. Все из-за масштабных декораций. Сцену готовили несколько недель. Программу же организаторы держат в секрете.

Но журналистам удалось побывать на генеральном прогоне и разузнать кое-какие детали. Например, на художественный фон организаторов вдохновила Олимпиада-80 и символ тех игр – олимпийский мишка. Задействовано много мультимедийной техники, экранов, тысячи единиц светового оборудования. Будет и национальный колорит каждой страны-участницы.

«Представители всех команд будут проходить по нашей арене, приветствовать публику. Это будет подкрепляться элементом народного танца. Наши коллективы специально разучивали танцы, готовились к проходу команд-участниц. Искали их костюмы национальные», – сказала второй режиссер церемонии открытия II Игр стран СНГ Божена Нюшкова.

Гости шоу-открытия уже заняли свои места. Билеты на мероприятие не продавали. Все зрители пришли по пригласительным. На соревновательные площадки вход также свободный.

Большинство из 20 дисциплин – это олимпийские виды спорта. К ним добавили пляжный футбол, мини-футбол, тайский бокс и самбо. Разыграют 1672 медали. Принимать соревнования будут 10 белорусских городов. Причем, это не только крупные областные центры, но и Орша, Жлобин и другие.

Для зрителей и участников игр подготовили приятные бонусы. Во-первых, это безвизовый въезд в Беларусь на время форума. Во-вторых, бесплатный проезд в общественном транспорте. Нужно только показать аккредитацию. В продаже есть и гостевая карта. Их обладатели получат внушительные скидки вплоть до 50% в музеях, ресторанах, магазинах и гостиницах.