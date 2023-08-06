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Неудачи производителя «Барби», история предпринимателя, которая тянет на сценарий, и полезные книги: новости бизнеса за 31 июля — 6 августа 2023 года
06.08.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Изменения для ИП, инвестиции в недвижимость и уход Светланы Шевлик из А-100 Девелопмент. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Государство собирается сократить виды деятельности для ИП.
Светлана Шевлик ушла из «А-100 Девелопмент».
Риэлтор
Полезное для бизнеса
На волне инетереса к фильму «Барби» мы
С 1 января 2023 года расширен список видов деятельности, при занятии которыми бизнесу или ИП обязательно иметь кассовый аппарат. Многих обязали принимать безналичные платежи посредством банковского терминала. На фоне новых требований у предпринимателей логично возникает вопрос: какое оборудование подойдет лучше всего? При этом хочется найти оптимальный вариант с точки зрения цены и функциональности.
Директор ООО «Главбух» Александр Бойко поделился на конференции TAX DAY, как в его компании
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Истории бизнеса
История Лилии Борисовой запросто могла бы стать сценарием для фильма. Ранняя утрата родителей, двое маленьких детей к 23 годам, один шаг до банкротства и непонимание со стороны близких — это лишь малая часть испытаний в жизни предпринимательницы. Но несмотря на все невзгоды, девушка сохранила веру в себя и за 7 лет в бизнесе прошла путь от владелицы магазина игрушек в Новополоцке до хозяйки столичной сети детских школ по финансовой грамотности и бизнес-наставника, чья консультация стоит минимум $ 200. «Про бизнес»
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Неудачи производителя «Барби», история предпринимателя, которая тянет на сценарий, и полезные книги: новости бизнеса за 31 июля — 6 августа 2023 года
Изменения для ИП, инвестиции в недвижимость и уход Светланы Шевлик из А-100 Девелопмент. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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