Неудачи производителя «Барби», история предпринимателя, которая тянет на сценарий, и полезные книги: новости бизнеса за 31 июля — 6 августа 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Изменения для ИП, инвестиции в недвижимость и уход Светланы Шевлик из А-100 Девелопмент. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Государство собирается сократить виды деятельности для ИП. Рассказываем , когда это может произойти и какие есть варианты действий у предпринимателей после изменений.

А здесь мы раскрыли нюансы уплаты НПД и работы компаний с плательщиками налога на профдоход.

Светлана Шевлик ушла из «А-100 Девелопмент». Узнали , чем она теперь будет заниматься и кто пришел на ее место.

Риэлтор высказал мнение : как инвестировать в жилую недвижимость и можно ли сейчас сделать бизнес на перепродаже квартир.

Полезное для бизнеса

На волне инетереса к фильму «Барби» мы изучили , как производитель известной куклы проваливал выход на зарубежные рынки.

С 1 января 2023 года расширен список видов деятельности, при занятии которыми бизнесу или ИП обязательно иметь кассовый аппарат. Многих обязали принимать безналичные платежи посредством банковского терминала. На фоне новых требований у предпринимателей логично возникает вопрос: какое оборудование подойдет лучше всего? При этом хочется найти оптимальный вариант с точки зрения цены и функциональности. Обратились с этими вопросами в Банковский процессинговый центр.

Директор ООО «Главбух» Александр Бойко поделился на конференции TAX DAY, как в его компании перестали дергать главного бухгалтера насчет счетов, оплат и налогов .

Также у нас есть новостей бизнеса">подборка интересных мировых новостей бизнеса за июль 2023 года и список книг , которые будут полезны для настройки работы в кризис.

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