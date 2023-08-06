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Огонь II Игр стран СНГ зажгли в Минске
06.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси стартовали II Игры стран СНГ. Кроме атлетов Содружества, приехали спортсмены из Египта, Монголии, Ливана, Омана и других стран. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко побывала на церемонии открытия.
Игры открыли на одной из главных спортивных площадок страны – «Минск-Арене». Наблюдали за шоу на трибунах больше восьми тысяч зрителей. Этот спортивный форум – один из самых масштабных, что проходили в Беларуси. Об открытии объявил президент Александр Лукашенко. Он пожелал участникам удачи и больших личных достижений, а болельщикам – ярких эмоций. Он также пообещал, что гостям будет тепло и уютно на белорусской земле.
К церемонии открытия готовились не один месяц. Задействовали больше двух тысяч человек. Это не только артисты, но и весь персонал. Некоторые элементы программы, например, художественный фон – это плод вдохновения Олимпиадой-80. Использовали для шоу много экранов и света.
Всего же от Беларуси выступят почти 600 человек. Примерно столько же от России. Третья по величине команда – из Узбекистана. Среди участников много громких имен. Это призеры и победители Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. А посмотреть на их выступления можно абсолютно бесплатно. Вход на все площадки свободный. Принимают соревнования 10 белорусских городов. Причем это не только крупные областные центры, но и Орша, Жлобин и другие.
Для участников Игр подготовили приятные бонусы. Это безвизовый въезд в Беларусь на время форума, бесплатный проезд в общественном транспорте для спортсменов, делегаций и журналистов. Нужно только показать аккредитацию. В продаже есть и карта гостя. Их обладатели получат внушительные скидки вплоть до 50% в музеях, кафе, ресторанах и других заведений.
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Спортивный праздник состоялся на «Минск-Арене». Наблюдали за шоу на трибунах больше восьми тысяч зрителей.
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