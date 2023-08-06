Огонь II Игр стран СНГ зажгли в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стартовали II Игры стран СНГ. Кроме атлетов Содружества, приехали спортсмены из Египта, Монголии, Ливана, Омана и других стран. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко побывала на церемонии открытия.

Игры открыли на одной из главных спортивных площадок страны – «Минск-Арене». Наблюдали за шоу на трибунах больше восьми тысяч зрителей. Этот спортивный форум – один из самых масштабных, что проходили в Беларуси. Об открытии объявил президент Александр Лукашенко. Он пожелал участникам удачи и больших личных достижений, а болельщикам – ярких эмоций. Он также пообещал, что гостям будет тепло и уютно на белорусской земле.

«Девиз наших Игр – «Сильный характер – яркая игра». Это не только про спорт. Это про каждого из нас. Пришло время мужественных и решительных людей, людей, способных постоять за честь страны, за победы своих отцов и будущее своих детей. Это наше время. Желаю всем спортсменам, участникам Игр удачи и больших личных достижений. Вам хочу сказать, спортсмены, не переживайте! Нас невозможно, ни россиян, ни белорусов, других, вычеркнуть из международного олимпийского и спортивного движения. Вы всегда будете востребованы. Вы всегда будете в деле. Объявляю II Игры стран Содружества Независимых Государств открытыми!» – сказал Лукашенко.

К церемонии открытия готовились не один месяц. Задействовали больше двух тысяч человек. Это не только артисты, но и весь персонал. Некоторые элементы программы, например, художественный фон – это плод вдохновения Олимпиадой-80. Использовали для шоу много экранов и света.