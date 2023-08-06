Условия и организацию II Игр стран СНГ в Беларуси оценили участники и гости спортивного форума

Бороться за медали будут больше двух тысяч спортсменов из стран Содружества, а также Египта, Ирана, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов и других государств. Медали разыграют в 20 дисциплинах.

«Мы тренируемся, уже четвертый день сборы проходят. В парке Горького есть стадион для хоккея на траве. И нам очень нравятся условия. Ваш стадион является мировым стандартом. Все очень качественно», – отметил член национальной сборной Казахстана по хоккею на траве Алтынбек Танатович.

«Россия и Казахстан – основные конкуренты для нас. Настрой великолепный. Будем бороться за первые места. Дома всегда легче играть», – сказал член национальной сборной Беларуси по хоккею на траве Никита Стародуб.



Президент Беларуси пожелал спортсменам удачи, тренерам – мудрости и терпения, а болельщикам – незабываемых впечатлений и моря позитивных эмоций. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь сделает все, чтобы Игры стран СНГ стали символом дружбы, мира и созидания.

«Девиз наших Игр – «Сильный характер – яркая игра!». Это не только про спорт. Это про каждого из нас. Пришло время мужественных и решительных людей, людей, способных постоять за честь страны, за победы своих отцов и будущее своих детей. Это наше время!» – заявил белорусский лидер.

Говорил президент и о санкциях в спорте. Лукашенко подчеркнул: никакие политические интриги не лишат людей спортивного праздника.

«Как бы не стремились его отнять мировые заправилы, озлобленные и бессильные. Убежден, они нас тоже сегодня видят: вы пытаетесь вычеркнуть сильных конкурентов из международного спорта. Вы хотите отнять наши спортивные победы. Вы убиваете дух и смысл олимпийского движения. Это признак слабости и вашего страха. Это попытка спрятаться за железным занавесом от правды жизни», – сказал Лукашенко.