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Условия и организацию II Игр стран СНГ в Беларуси оценили участники и гости спортивного форума

06.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Условия и организацию II Игр стран СНГ в Беларуси оценили участники и гости спортивного форума
 МТРК «Мир»

В Беларуси дали старт II Играм стран СНГ. Медали разыграют в 20 дисциплинах. Спортивный форум продлится до 13 августа. На церемонии открытия Игр побывала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

В национальных костюмах, под аутентичную музыку и с танцами – на параде спортсменов каждая страна хочет показать свой культурный колорит. А зрители решают, за кого болеть, если еще не определились.

«Впечатления очень положительные. Очень рады, что собрались. Практически все СНГ, и рады видеть сильнейших спортсменов на данных соревнованиях»; «Прекрасный настрой! Настроение отличное. Очень симпатизируют Объединенные Арабские Эмираты, естественно, наши белорусы и Малайзия», – поделились гости праздника.

Спортивный форум открыли на одной из главных площадок Беларуси – «Минск-Арене». Но принимают соревнования 10 городов. Это не только крупные областные центры. Например, в столице металлургов Жлобине за медали поборются самбисты.

Бороться за медали будут больше двух тысяч спортсменов из стран Содружества, а также Египта, Ирана, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов и других государств. Медали разыграют в 20 дисциплинах.

«Мы тренируемся, уже четвертый день сборы проходят. В парке Горького есть стадион для хоккея на траве. И нам очень нравятся условия. Ваш стадион является мировым стандартом. Все очень качественно», – отметил член национальной сборной Казахстана по хоккею на траве Алтынбек Танатович.

«Россия и Казахстан – основные конкуренты для нас. Настрой великолепный. Будем бороться за первые места. Дома всегда легче играть», – сказал член национальной сборной Беларуси по хоккею на траве Никита Стародуб.

Президент Беларуси пожелал спортсменам удачи, тренерам – мудрости и терпения, а болельщикам – незабываемых впечатлений и моря позитивных эмоций. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь сделает все, чтобы Игры стран СНГ стали символом дружбы, мира и созидания.

«Девиз наших Игр – «Сильный характер – яркая игра!». Это не только про спорт. Это про каждого из нас. Пришло время мужественных и решительных людей, людей, способных постоять за честь страны, за победы своих отцов и будущее своих детей. Это наше время!» – заявил белорусский лидер.

Говорил президент и о санкциях в спорте. Лукашенко подчеркнул: никакие политические интриги не лишат людей спортивного праздника.

«Как бы не стремились его отнять мировые заправилы, озлобленные и бессильные. Убежден, они нас тоже сегодня видят: вы пытаетесь вычеркнуть сильных конкурентов из международного спорта. Вы хотите отнять наши спортивные победы. Вы убиваете дух и смысл олимпийского движения. Это признак слабости и вашего страха. Это попытка спрятаться за железным занавесом от правды жизни», – сказал Лукашенко.

Первые комплекты медалей разыграли. Начали соревноваться гимнастки, дзюдоисты, борцы, волейболисты, легкоатлеты.



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Теги: Минск
 
 
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Игры открыли на одной из главных площадок Беларуси – «Минск-Арене», но соревнования принимают 10 городов республики.
 
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