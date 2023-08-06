|
Условия и организацию II Игр стран СНГ в Беларуси оценили участники и гости спортивного форума
06.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В Беларуси дали старт II Играм стран СНГ. Медали разыграют в 20 дисциплинах. Спортивный форум продлится до 13 августа. На церемонии открытия Игр побывала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
В национальных костюмах, под аутентичную музыку и с танцами – на параде спортсменов каждая страна хочет показать свой культурный колорит. А зрители решают, за кого болеть, если еще не определились.
Спортивный форум открыли на одной из главных площадок Беларуси – «Минск-Арене». Но принимают соревнования 10 городов. Это не только крупные областные центры. Например, в столице металлургов Жлобине за медали поборются самбисты.
Бороться за медали будут больше двух тысяч спортсменов из стран Содружества, а также Египта, Ирана, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов и других государств. Медали разыграют в 20 дисциплинах.
«Мы тренируемся, уже четвертый день сборы проходят. В парке Горького есть стадион для хоккея на траве. И нам очень нравятся условия. Ваш стадион является мировым стандартом. Все очень качественно», – отметил член национальной сборной Казахстана по хоккею на траве Алтынбек Танатович.
«Россия и Казахстан – основные конкуренты для нас. Настрой великолепный. Будем бороться за первые места. Дома всегда легче играть», – сказал член национальной сборной Беларуси по хоккею на траве Никита Стародуб.
Говорил президент и о санкциях в спорте. Лукашенко подчеркнул: никакие политические интриги не лишат людей спортивного праздника.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игры открыли на одной из главных площадок Беларуси – «Минск-Арене», но соревнования принимают 10 городов республики.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)