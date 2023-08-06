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Игры стран СНГ в 2025 году пройдут в Азербайджане

06.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Игры стран СНГ в 2025 году пройдут в Азербайджане
 Официальный сайт президента Республики Беларусь

Азербайджан готовится принять Игры стран СНГ в 2025 году. Центром соревнований станет город Гянджа, второй по величине после столицы, передает «МИР 24».

В планах у будущих организаторов перенять формат белорусов: проводить игры и в регионах. Число участников Игр увеличат, как и количество спортивных дисциплин. Да и стран станет больше: десятки государств вне Содружества уже заявили об участии. А между Играми СНГ для спортсменов проведут новые старты.

«Они же проводятся раз в два года, и чтобы не было этого вакуума, который образуется в период проведения Игр, я думаю, что будут проводиться по отдельным тематическим видам спорта какие-то соревнования. Например, национальные виды борьбы проводятся. Можно проводить чемпионаты по футболу, можно проводить чемпионаты по другим видам спорта. Да много возможностей», – отметил первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов.

Спортивные планы сегодня в Минске обсуждали участники Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры СНГ. Готовятся несколько новых проектов: состязания среди студентов и соревнования для детей с ограниченными возможностями.



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Теги: Минск
 
 
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В планах у будущих организаторов перенять формат белорусов: проводить игры и в регионах. Число участников Игр увеличат, как и количество спортивных дисциплин.
 
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