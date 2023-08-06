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Игры стран СНГ в 2025 году пройдут в Азербайджане
06.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Официальный сайт президента Республики Беларусь
Азербайджан готовится принять Игры стран СНГ в 2025 году. Центром соревнований станет город Гянджа, второй по величине после столицы, передает «МИР 24».
В планах у будущих организаторов перенять формат белорусов: проводить игры и в регионах. Число участников Игр увеличат, как и количество спортивных дисциплин. Да и стран станет больше: десятки государств вне Содружества уже заявили об участии. А между Играми СНГ для спортсменов проведут новые старты.
Спортивные планы сегодня в Минске обсуждали участники Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры СНГ. Готовятся несколько новых проектов: состязания среди студентов и
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В планах у будущих организаторов перенять формат белорусов: проводить игры и в регионах. Число участников Игр увеличат, как и количество спортивных дисциплин.
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