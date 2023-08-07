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Сборная России уверенно возглавила медальный зачет II Игр стран СНГ
07.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь сегодня – центр мирового спорта. Атлеты из 22 стран продолжат разыгрывать медали II Игры стран СНГ. На данный момент в медальном зачете уверенно лидирует сборная России – 80 медалей, 39 из которых золотые, сообщает спортивный обозреватель Гиви Твалтвадзе.
Сегодня у дзюдоистов началась, наверное, самая зрелищная часть программы – командные соревнования. На татами сильнейшие представители шести стран.
По 12 парней и девушек в очных противостояниях оспаривают звание сильнейшей сборной турнира. Хотя неофициально оно уже у России: шесть золотых, пять серебряных и одна бронзовая награда по итогам трех дней соревнований. Напомним, что всего в дзюдо разыгрывали 15 комплектов наград.
Эти игры не обходятся и без рекордов.
Уже завершили свое выступление в Минске представительницы самого грациозного вида спорта – художественной гимнастики.
В первый день белорусские девушки порадовали безукоризненным выступлением в групповом многоборье. Однако первое общекомандное место осталось за сборной России – пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды. Техника, костюмы, музыкальное сопровождение и природное обаяние. Каждая гимнастка искала свой подход к сердцам судей и болельщиков.
«Мы национальную музыку, но в более современной обработке собрали, хотели, чтобы интересно получилось. Еще украсили барабанами ее, переходами», – сказала тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Лала Магеррамова.
«Яркие костюмы под яркую музыку они дают и образ определенный, и все остальное. У нас не лирическая музыка, у нас дети более такие эмоциональные, яркие», – отметила тренер сборной Узбекистана по художественной гимнастике Алексия Киселева.
Соревнования гимнасток вызвали особый интерес у зрителей – даже днем в будни трибуны Дворца спорта были заполнены. И это не удивительно – все сильнейшие гимнастки мира собрались в столице. Надо поблагодарить и организаторов, которые сделали доступ на все состязания бесплатным. Помимо этого, были организованы фан-зоны для тех, кто хочет провести время на свежем воздухе.
Сегодня в шести городах Беларуси пройдут соревнования по 9 видам спорта, разыграют 19 комплектов наград. В лидерах пока Россия, Беларусь и Узбекистан.
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В копилке российской команды 80 медалей, 39 из которых золотые.
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