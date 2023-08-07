Российские дзюдоисты выиграли смешанный командный турнир на II Играх стран СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Украшением сегодняшнего соревновательного дня на II Играх стран СНГ можно назвать смешанный командный турнир по дзюдо. На татами сильнейшие представители шести стран вели борьбу за золото и бронзу в утешительных финалах, передает спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.

На радость местной публике сборная Беларуси в непростом матче победила Туркменистан – 7:3. Звание сильнейшей команды турнира оспаривали Россия и Казахстан. Хотя неофициально оно уже досталось россиянам: шесть золотых, пять серебряных и одна бронзовая награда по итогам трех дней в индивидуальном первенстве. В финале командного турнира Россия была на голову выше своих оппонентов и вновь поднялась на высшую ступень пьедестала.

«На самом деле очень интересно, я рада, что сюда попала. Я поборолась и с азербайджанкой, и с белоруской. Все это дает мне очень хорошее настроение», – сказала российская дзюдоистка, победительница II Игр стран СНГ Виктория Мартыненко.

В минувшую субботу первые золотые награды этих Игр для России завоевали тяжелоатлетки. И представители «железных игр» решили не сдавать своих позиций: еще шесть медалей за день, четыре из которых высшей пробы.