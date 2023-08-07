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Российские дзюдоисты выиграли смешанный командный турнир на II Играх стран СНГ
07.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Украшением сегодняшнего соревновательного дня на II Играх стран СНГ можно назвать смешанный командный турнир по дзюдо. На татами сильнейшие представители шести стран вели борьбу за золото и бронзу в утешительных финалах, передает спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.
На радость местной публике сборная Беларуси в непростом матче победила Туркменистан – 7:3. Звание сильнейшей команды турнира оспаривали Россия и Казахстан. Хотя неофициально оно уже досталось россиянам: шесть золотых, пять серебряных и одна бронзовая награда по итогам трех дней в индивидуальном первенстве. В финале командного турнира Россия была на голову выше своих оппонентов и вновь поднялась на высшую ступень пьедестала.
«На самом деле очень интересно, я рада, что сюда попала. Я поборолась и с азербайджанкой, и с белоруской. Все это дает мне очень хорошее настроение», – сказала российская дзюдоистка, победительница II Игр стран СНГ Виктория Мартыненко.
В минувшую субботу первые золотые
Сегодня первую победу принесла Зарина Гусалова, она оказалась сильней своих соперниц из Беларуси и Кубы, набрав в сумме двоеборья 237 килограммов. Продолжила победные традиции Мадина Келехсаева. Уроженка Северной Осетии оспаривала первую ступень пьедестала с местными штангистками, которым не помогла даже поддержка трибун. Рина Литошик третья, Кристина Марченко вторая.
«Спасибо моему тренеру, что помог мне добиться такого результата. У нас было три старта: Новый Уренгой, Саранск и сейчас здесь. Очень устали, поэтому будем отдыхать», – сказала белорусская тяжелоатлетка, призер II Игр стран СНГ Кристина Марченко.
Эти игры не обходятся без рекордов. Женская юношеская сборная России по гандболу обыграла своих соперниц из Кыргызстана со счетом 76:1. Хотя история ручного мяча помнит и более крупные результаты: в августе 1981 года сборная СССР переиграла Афганистан 86:2.
И еще одна новость: юная легкоатлетка из Беларуси Мария Харченко победила на дистанции 300 метров с барьерами. У России днем было ровно 100 медалей, юбилейная принадлежит прыгунье с шестом Ирине Мартышовой.
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Прыгунья с шестом Ирина Мартышова стала обладательницей 100-й медали сборной России.
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