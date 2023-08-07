ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

II Игры стран СНГ: команде по пляжному футболу из Египта понравилось состязаться под дождем

07.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси в разгаре II Игры стран СНГ. Спортсмены соревнуются в любых погодных условиях – и в жару, и в дождь, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

На турнире по пляжному футболу встречаются сборные Беларуси и Ирана. Кроме команд соперников спортсменам приходится состязаться и с погодой. На улице то жара, то дождь. Но для игроков в пляжный футбол это не помеха. Говорят, прохлада помогает забивать голы.

Даже для футболистов из жарких стран такие условия не в новинку. Матчи под дождем имеет в копилке и египетская команда.

«Мне понравилось играть в этой атмосфере, под дождем. Мне уже доводилось играть в такую погоду. Песок отличный. Похож на тот, что и в Египте. Так что мы привыкли», – сказал игрок сборной Египта по пляжному футболу Ахмед Эльшахат.

Песок на поле белорусский. Смесь особого качества прокалена и просушена. Под дождем здесь не появляются лужи, а в жару нет пыли. Но для спортсменов важно другое – стратегия. Ее готовят заранее.

«Каждую команду, против которой мы играем, мы изучаем. Рассматриваем слабые и сильные стороны, стратегию. Как только заканчивается матч, сразу начинаем разбор команды соперников», – сказал тренер сборной Египта по пляжному футболу Мустафа Зедан.

Влажный песок и голы под дождем – зрелищность оценили и болельщики. На трибуны пришли подготовленными, с зонтами и дождевиками.

«Я вообще вживую первый раз смотрю пляжный футбол. Класс! Буду сидеть, смотреть даже если пойдет дождь», – сказал один из зрителей.

«Болел, конечно, за Узбекистан. Все-таки они были аутсайдерами, но достойно смотрелись, даже открыли счет в этом матче. Дождь не помешал. Дождь не помеха спорту», – считает другой болельщик.

Сегодня футболисты определят, кто сыграет в полуфинале. Этот этап пройдёт в Минске завтра. Синоптики дождей не обещают, но на улице станет холоднее. Надеемся, что погодные испытания не повлияют на результаты спортсменов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На поле песок особого качества – под дождем здесь не появляются лужи, а в жару нет пыли.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сборная России уверенно возглавила медальный зачет II Игр стран СНГ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.08.2023
Mir24.TV Belarus
07.08.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика