II Игры стран СНГ: команде по пляжному футболу из Египта понравилось состязаться под дождем

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси в разгаре II Игры стран СНГ. Спортсмены соревнуются в любых погодных условиях – и в жару, и в дождь, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

На турнире по пляжному футболу встречаются сборные Беларуси и Ирана. Кроме команд соперников спортсменам приходится состязаться и с погодой. На улице то жара, то дождь. Но для игроков в пляжный футбол это не помеха. Говорят, прохлада помогает забивать голы.

Даже для футболистов из жарких стран такие условия не в новинку. Матчи под дождем имеет в копилке и египетская команда.

«Мне понравилось играть в этой атмосфере, под дождем. Мне уже доводилось играть в такую погоду. Песок отличный. Похож на тот, что и в Египте. Так что мы привыкли», – сказал игрок сборной Египта по пляжному футболу Ахмед Эльшахат.

Песок на поле белорусский. Смесь особого качества прокалена и просушена. Под дождем здесь не появляются лужи, а в жару нет пыли. Но для спортсменов важно другое – стратегия. Ее готовят заранее.