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II Игры стран СНГ: команде по пляжному футболу из Египта понравилось состязаться под дождем
07.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси в разгаре II Игры стран СНГ. Спортсмены соревнуются в любых погодных условиях – и в жару, и в дождь, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
На турнире по пляжному футболу встречаются сборные Беларуси и Ирана. Кроме команд соперников спортсменам приходится состязаться и с погодой. На улице то жара, то дождь. Но для игроков в пляжный футбол это не помеха. Говорят, прохлада помогает забивать голы.
Даже для футболистов из жарких стран такие условия не в новинку. Матчи под дождем имеет в копилке и египетская команда.
«Мне понравилось играть в этой атмосфере, под дождем. Мне уже доводилось играть в такую погоду. Песок отличный. Похож на тот, что и в Египте. Так что мы привыкли», – сказал игрок сборной Египта по пляжному футболу Ахмед Эльшахат.
Песок на поле белорусский. Смесь особого качества прокалена и просушена. Под дождем здесь не появляются лужи, а в жару нет пыли. Но для спортсменов важно другое – стратегия. Ее готовят заранее.
«Каждую команду, против которой мы играем, мы изучаем. Рассматриваем слабые и сильные стороны, стратегию. Как только заканчивается матч, сразу начинаем разбор команды соперников», – сказал тренер сборной Египта по пляжному футболу Мустафа Зедан.
Влажный песок и голы под дождем – зрелищность оценили и болельщики. На трибуны пришли подготовленными, с зонтами и дождевиками.
«Я вообще вживую первый раз смотрю пляжный футбол. Класс! Буду сидеть, смотреть даже если пойдет дождь», – сказал один из зрителей.
«Болел, конечно, за Узбекистан. Все-таки они были аутсайдерами, но достойно смотрелись, даже открыли счет в этом матче. Дождь не помешал. Дождь не помеха спорту», – считает другой болельщик.
Сегодня футболисты определят, кто сыграет в полуфинале. Этот этап пройдёт в Минске завтра. Синоптики дождей не обещают, но на улице станет холоднее. Надеемся, что погодные испытания не повлияют на результаты спортсменов.
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На поле песок особого качества – под дождем здесь не появляются лужи, а в жару нет пыли.
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