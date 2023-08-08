Сборная России по пляжному футболу уступила команде Омана на II Играх стран СНГ

Подопечные Михаила Лихачева задачу выхода в ½ финала решили ранее, потому много экспериментировали с составом и берегли силы для полуфинала против Ирана. Кстати, в этом году они уже встречались, и тогда победа осталась за Россией. Теперь главное, чтобы погода не преподнесла сюрпризов, ведь некоторые матчи приходилось играть под дождем. А это уже лотерея.

«Мне понравилось играть в этой атмосфере, под дождем. Мне уже доводилось играть в такую погоду. Песок отличный. Похож на тот, что и в Египте. Так что мы привыкли», – сказал игрок сборной Египта по пляжному футболу Ахмед Эльшахат.

Кстати, песок для игры нельзя просто накопать в ближайшем карьере, он особый. Например, размер песчинок не должен превышать 0,8 мм, покрытие не оставляет следов грязи в сырую погоду и не пылит в жару. Для этого в смеси необходимо повышенное содержание диоксида кремния.

«Песок этот прокален, просушен, поэтому он намокнет, а потом также разобьется на мелкодисперсные фракции. Отличие этого песка от морского в том, что он имеет кубовидную структуру, а песок, который намыт водой, имеет овальную структуру», – пояснил главный инженер комплекса «Олимпийский» Александр Будько.

II Игры стран СНГ – это не только быстрее, выше, сильнее, но и вкуснее, красивей, моднее. В каждом городе, принимающем старты, можно попробовать национальную кухню и купить сувенирную продукцию. Особым спросом пользуются футболки с логотипом в виде василька и носки с традиционным белорусским орнаментом. Для любителей пообедать с колоритом есть посуда с изображением талисмана соревнований «Рысиком». Кепки, магниты, значки и прочая мелочевка – любой вкус.