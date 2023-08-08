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Сборная России по пляжному футболу уступила команде Омана на II Играх стран СНГ

08.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новая сенсация на II Играх стран СНГ: сборная России по пляжному футболу, которая считается одной из сильнейших в мире, проиграла команде Омана, передает спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.

Поражение от Омана должно взбодрить команду, сборная России продолжает борьбу за медали. Во вторник вечером станут известны финалисты турнира. Сборной Беларуси достался непростой соперник – команда Омана, которая и победила россиян.

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Подопечные Михаила Лихачева задачу выхода в ½ финала решили ранее, потому много экспериментировали с составом и берегли силы для полуфинала против Ирана. Кстати, в этом году они уже встречались, и тогда победа осталась за Россией. Теперь главное, чтобы погода не преподнесла сюрпризов, ведь некоторые матчи приходилось играть под дождем. А это уже лотерея.

«Мне понравилось играть в этой атмосфере, под дождем. Мне уже доводилось играть в такую погоду. Песок отличный. Похож на тот, что и в Египте. Так что мы привыкли», – сказал игрок сборной Египта по пляжному футболу Ахмед Эльшахат.

Кстати, песок для игры нельзя просто накопать в ближайшем карьере, он особый. Например, размер песчинок не должен превышать 0,8 мм, покрытие не оставляет следов грязи в сырую погоду и не пылит в жару. Для этого в смеси необходимо повышенное содержание диоксида кремния.

«Песок этот прокален, просушен, поэтому он намокнет, а потом также разобьется на мелкодисперсные фракции. Отличие этого песка от морского в том, что он имеет кубовидную структуру, а песок, который намыт водой, имеет овальную структуру», – пояснил главный инженер комплекса «Олимпийский» Александр Будько.

II Игры стран СНГ – это не только быстрее, выше, сильнее, но и вкуснее, красивей, моднее. В каждом городе, принимающем старты, можно попробовать национальную кухню и купить сувенирную продукцию. Особым спросом пользуются футболки с логотипом в виде василька и носки с традиционным белорусским орнаментом. Для любителей пообедать с колоритом есть посуда с изображением талисмана соревнований «Рысиком». Кепки, магниты, значки и прочая мелочевка – любой вкус.

Сегодня жители пяти городов Беларуси смогут понаблюдать за интригой в 10 видах спорта. Будет разыграно 18 комплектов наград.



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Жители пяти городов Беларуси смогут понаблюдать во вторник за интригой в 10 видах спорта.
 
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