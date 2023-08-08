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ADMA Awards – премия, которая определит лидеров эффективного маркетинга 2023

08.08.2023 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Начался основной этап приема конкурсных работ Премии Advertising & Marketing Awards — престижной профессиональной Премии в сфере маркетинга, которая проводится по международным стандартам оценки эффективности маркетинговых проектов и определяет наиболее успешные международные и локальные бренды, их стратегии и реализованные проекты на белорусском или зарубежных рынках.

ADMA Awards – премия, которая определит лидеров эффективного маркетинга 2023

Генеральным партнером события выступает международная платежная система Mastercard. Как глобальная финансовая и технологическая компания Mastercard не только помогает развивать цифровую экономику, но и выстраивает долгосрочные партнерские отношения на рынке.

Впервые ADMA AWARDS состоялась в Беларуси в 2016 году по инициативе Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств (АКМА) и является одним из важнейших инструментов выявления эффективных маркетинговых практик, инновационных технологий и креативных решений с сфере маркетинга, поощрения лучших представителей индустрии коммуникаций.

Жюри ADMA AWARDS ежегодно формируется из числа опытных профессионалов — руководители компаний, директора по маркетингу, бренд-менеджеры, стратеги и другие яркие представители международных и локальных брендов.

Оценка конкурсных проектов осуществляется в два этапа: выбор шорт-листа конкурса и выбор победителей. Как правило, члены жюри работают в группах, составы которых открываются только в день судейства.

Премия Advertising & Marketing Awards включает 25 номинации в категории товаров и услуг и 22 специальные номинации. В данных номинациях компании могут продемонстрировать свои эффективные решения при продвижении товаров и услуг.

ADMA Awards – премия, которая определит лидеров эффективного маркетинга 2023

По итогам премии ADMA AWARDS 2023 будут объявлены Рейтинг эффективности брендов, Рейтинг эффективности агентств и составлен Персональный рейтинг маркетологов. Рейтинги призваны продвигать эффективные маркетинговые практики, служить индустриальным ориентиром при выборе партнера для работы на рынке и повышать конкурентоспособность брендов на рынке Беларуси и за ее пределами.

Награды Премии — фирменные статуэтки, символизирующие вершину профессионально мастерства в маркетинге — получат призеры Премии. Бренд, который получит максимальное количество баллов за награды Премии, станет брендом Премии и возглавит Рейтинг эффективности брендов 2023. Специальный приз Премии за комплексный подход в управлении брендом в digital и стремление увеличить уровень цифровых коммуникаций учредил digital-партнера Премии — компания AMDG.

Подать конкурсные заявки Премии эффективности маркетинга ADMA Awards 2023 компании могут на сайте Премии. Конкурсные проекты принимаются до 28 сентября. До 5 сентября действует льготная стоимость участия.

 
 
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Начался основной этап приема конкурсных работ Премии Advertising & Marketing Awards- престижной профессиональной Премии в сфере маркетинга, которая проводится по...
 
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