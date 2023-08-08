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ADMA Awards – премия, которая определит лидеров эффективного маркетинга 2023
08.08.2023 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Начался основной этап приема конкурсных работ Премии
Генеральным партнером события выступает международная платежная система
Впервые ADMA AWARDS состоялась в Беларуси в 2016 году по инициативе Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств (
Жюри ADMA AWARDS ежегодно формируется из числа опытных профессионалов — руководители компаний, директора по маркетингу, бренд-менеджеры, стратеги и другие яркие представители международных и локальных брендов.
Оценка конкурсных проектов осуществляется в два этапа: выбор шорт-листа конкурса и выбор победителей. Как правило, члены жюри работают в группах, составы которых открываются только в день судейства.
Премия Advertising & Marketing Awards включает
По итогам премии ADMA AWARDS 2023 будут объявлены
Награды Премии — фирменные статуэтки, символизирующие вершину профессионально мастерства в маркетинге — получат призеры Премии. Бренд, который получит максимальное количество баллов за награды Премии, станет брендом Премии и возглавит Рейтинг эффективности брендов 2023. Специальный приз Премии за комплексный подход в управлении брендом в digital и стремление увеличить уровень цифровых коммуникаций учредил digital-партнера Премии — компания AMDG.
Подать конкурсные заявки Премии эффективности маркетинга ADMA Awards 2023 компании могут на
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Начался основной этап приема конкурсных работ Премии Advertising & Marketing Awards- престижной профессиональной Премии в сфере маркетинга, которая проводится по...
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