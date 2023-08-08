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Лукашенко назначил нового министра сельского хозяйства и продовольствия

08.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко назначил нового министра сельского хозяйства и продовольствия
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил главой Минсельхозпрода Сергея Бартоша. Ранее он занимал должность помощника президента по Гомельской области, передает «МИР 24».

«Вы это видите, вы это знаете. В этих условиях нам придется продовольственную безопасность обеспечивать. Я вижу, что мы будем обеспечены всем необходимым. Мы заготовим чуть меньше миллиона тонн для госнужд зерновых-колосовых, мы заготовим нужное количество рапса. Все здесь нормально складывается. Если организуемся, как следует, мы не будем иметь и проблем», – отметил Лукашенко.

Белорусский лидер обратил внимание министра на сложный период для отрасли. Аграрии перешагнули экватор уборочной кампании. При этом погодные условия сложились так, что к уборке зерновых прибавилась заготовка трав на корм скоту, сев озимых. Рапс уже начали сеять по всей стране. Для остальных культур нужно оперативно освободить поля. Президент поручил обратить особое внимание озимым культурам на севере страны.



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Ранее Сергей Бартош занимал должность помощника президента по Гомельской области.
 
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