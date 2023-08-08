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Лукашенко назначил нового министра сельского хозяйства и продовольствия
08.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил главой Минсельхозпрода Сергея Бартоша. Ранее он занимал должность помощника президента по Гомельской области, передает «МИР 24».
Белорусский лидер обратил внимание министра на сложный период для отрасли. Аграрии перешагнули экватор уборочной кампании. При этом погодные условия сложились так, что к уборке зерновых прибавилась заготовка трав на корм скоту, сев озимых. Рапс уже начали сеять по всей стране. Для остальных культур нужно оперативно освободить поля. Президент поручил обратить особое внимание озимым культурам на севере страны.
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Ранее Сергей Бартош занимал должность помощника президента по Гомельской области.
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