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Тяжелоатлет из Беларуси Петр Асаенок стал чемпионом II Игр стран СНГ
08.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На II Играх стран СНГ 8 августа определятся финалисты в турнире по
Россиянина Романа Чепика называли главным фаворитом на победу в категории до 89 килограммов, однако белорус Петр Асаенок и его тренерский штаб смогли не просто навязать борьбу на помосте, а за счет грамотной стратегии и тактики переиграть конкурента. Все решалось в последнем подходе. С перевесом всего в один килограмм по сумме двоеборья золото досталось штангисту из Беларуси.
Участники и гости II Игр стран СНГ отмечают высокий уровень организации. Каждый дворец спорта, каждая площадка здесь соответствует международным стандартам. Например, песок для пляжного футбола.
Полуфинальный матч Россия – Иран начнется в 18:00 по московскому времени, Беларусь – Оман – в 19:30.
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С перевесом всего в один килограмм по сумме двоеборья он победил россиянина Романа Чепика.
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