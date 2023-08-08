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Тяжелоатлет из Беларуси Петр Асаенок стал чемпионом II Игр стран СНГ

08.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На II Играх стран СНГ 8 августа определятся финалисты в турнире по пляжному футболу. Букмекеры уверяют, что с вероятностью 80% в матче за золото сойдутся Россия и Беларусь, передает телеканал «МИР 24».

Пока в Минске готовятся к решающим матчам по пляжному футболу, в Гродно разыгрывают очередные медали в тяжелой атлетике. У местных болельщиков есть отличный повод для радости.

Россиянина Романа Чепика называли главным фаворитом на победу в категории до 89 килограммов, однако белорус Петр Асаенок и его тренерский штаб смогли не просто навязать борьбу на помосте, а за счет грамотной стратегии и тактики переиграть конкурента. Все решалось в последнем подходе. С перевесом всего в один килограмм по сумме двоеборья золото досталось штангисту из Беларуси.

«Действовали спокойно, без всяких рекордов, энтузиазма. Пять подходиков. Готовимся дальше», – рассказал белорусский тяжелоатлет, чемпион II игр стран СНГ Петр Асаенок.

Участники и гости II Игр стран СНГ отмечают высокий уровень организации. Каждый дворец спорта, каждая площадка здесь соответствует международным стандартам. Например, песок для пляжного футбола.

Его нельзя просто накопать в ближайшем карьере, он особенный и готовится специальным образом. Размер песчинок не должен превышать 0,8 мм, покрытие не должно оставлять грязных следов в сырую погоду и пылить в жару, для этого в смеси необходимо повышенное содержание диоксида кремния.

«Песок этот прокален, просушен, поэтому он намокнет, а потом также разобьется на мелкодисперсные фракции. Отличие этого песка от морского – в том, что он имеет кубовидную структуру, а песок, который намыт водой, имеет овальную структуру», – отметил главный инженер комплекса «Олимпийский» Александр Будько.

Полуфинальный матч Россия – Иран начнется в 18:00 по московскому времени, Беларусь – Оман – в 19:30.



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Теги: Гродно, Минск
 
 
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С перевесом всего в один килограмм по сумме двоеборья он победил россиянина Романа Чепика.
 
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