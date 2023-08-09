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Участники II Игр стран СНГ показали свои амулеты и рассказали о подготовке к выступлениям
09.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси продолжаются II Игры стран СНГ. Пока одни спортсмены только прилетают в страну, у других активно проходят тренировки и решающие старты, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
В это время во Дворце спорта напряженные тренировки. Волейболисты готовятся к выступлениям. Разминаются, продумывают тактику игры и примеряются к площадке. Здесь важна каждая деталь.
А на главном поле страны – стадионе «Динамо» – прошли финалы соревнований по легкой атлетике – прыжки в длину и в высоту, забеги на 60 и 600 метров. Спортсменам помогала не только поддержка болельщиков, но и амулеты.
«Я всегда надеваю счастливые носки, это моя удача. Резина здесь очень мягкая. Из-за этого очень удобно, это хорошо. Когда твердая резина, шипы прилипают к ней», – рассказала член сборной России по легкой атлетике Дарья Ветрова.
Разыграли и медали в тяжелой атлетике. В категории 89 килограммов золото взял
«Было нелегко в плане того, что проходили месяц назад соревнования на Кубе, и как-то в бешеном темпе приходилось подстраиваться под Игры стран СНГ. Поэтому действовали спокойно. Без всяких рекордов», – рассказал член сборной Беларуси по тяжелой атлетике Петр Асаенок.
Девятого августа на ринге встретятся боксеры, на поле – стрелки из лука, а на песке определят победителей в пляжном футболе.
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В среду в рамках Игр пройдут соревнования по боксу, стрельбе из лука и пляжному футболу.
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