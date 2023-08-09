Участники II Игр стран СНГ показали свои амулеты и рассказали о подготовке к выступлениям

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси продолжаются II Игры стран СНГ. Пока одни спортсмены только прилетают в страну, у других активно проходят тренировки и решающие старты, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.



Встречу участников Игр в аэропорту уже отработали до автоматизма. С начала соревнований спортивные делегации ежедневно прибывают в Беларусь. Вместе с купальниками и шапочками пловцы из Казахстана и Кыргызстана привезли с собой и настрой на победу.

«Буду выступать в своем любимом, родном, красном. Не то чтобы счастливый, просто он мне очень нравится. Я уже в большом предвкушении и соревнований, и всего этого», – рассказала член сборной Казахстана по плаванию Дария Токтобаева.

В это время во Дворце спорта напряженные тренировки. Волейболисты готовятся к выступлениям. Разминаются, продумывают тактику игры и примеряются к площадке. Здесь важна каждая деталь.

«Чтобы свет не попал в глаза, и все было очень хорошо видно – для меня это главное. Но думаю, для атакующих игроков лучше пол, сетка. Но мне лучше свет, чтобы видеть мяч», – рассказал игрок молодежной сборной Армении по волейболу Ваан Князян.

А на главном поле страны – стадионе «Динамо» – прошли финалы соревнований по легкой атлетике – прыжки в длину и в высоту, забеги на 60 и 600 метров. Спортсменам помогала не только поддержка болельщиков, но и амулеты.

«Я всегда надеваю счастливые носки, это моя удача. Резина здесь очень мягкая. Из-за этого очень удобно, это хорошо. Когда твердая резина, шипы прилипают к ней», – рассказала член сборной России по легкой атлетике Дарья Ветрова.

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