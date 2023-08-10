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Поклонники пятиборья присоединились ко II Играм стран СНГ

10.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На II Играх стран СНГ стартовала мульти-дисциплина. К спортивному марафону присоединились поклонники современного пятиборья. Правда, нет соревнований в верховой езде. Показать результат нужно в плавании, беге, стрельбе и фехтовании, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Особое внимание спортсменов – к фехтованию. Его результаты могут решить успех в финале. На то, чтобы раскусить соперника и нанести укол – ровно минута. Участвует семь стран. Каждый спортсмен должен пройти 28 поединков. Можно поздравить Казахстан. Их представитель показал лучший результат.

Никита Живица выиграл 22 боя. С собой всегда полный набор экипировки. Наконечник клинка подтачивает графитом. Так шпага бьет точнее.

«Если честно сказать, в этой маске потеется очень. Из-за этого всегда все фехтовальщики носят с собой полотенце. Куртка, честно сказать, сделана из такой ткани, как бронижилет считается, то есть непробиваемая», – рассказал участник соревнований по современному пятиборью (Казахстан) Никита Живица.

Алина Кабаева посетила турнир по художественной гимнастике на II Играх стран СНГ

На соревнованиях только марагеновые шпаги. Их сложнее сломать, а значит, и поранить соперника. В фехтовании участвуют и девушки, и парни. Правила одни, эмоции разные. Женскую игру считают более яркой.

«Конкуренция достаточно жесткая. Российские спортсмены – очень жесткого класса. Помимо стран СНГ, к нам доехали кубинцы, египтяне. Но хочу сказать, что наша команда тоже не лыком шита. У нас довольно именитый такой состав», – рассказала тренер-преподаватель сборных команд по современному пятиборью Беларуси Елена Нырцова.

Интрига современного пятиборья сохранится до 13 августа. Тогда же пройдут финалы. А вот сильнейшие лучники на II Играх СНГ уже определились. У белорусов три серебра. Главные соперники – россияне – возглавили общий зачет. Соревнования по стрельбе из лука завершились. Передали эстафету карате. В четверг пройдут первые тренировки спортсменов.



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Особое внимание спортсменов – к фехтованию. Его результаты могут решить успех в финале.
 
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