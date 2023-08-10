Поклонники пятиборья присоединились ко II Играм стран СНГ

На соревнованиях только марагеновые шпаги. Их сложнее сломать, а значит, и поранить соперника. В фехтовании участвуют и девушки, и парни. Правила одни, эмоции разные. Женскую игру считают более яркой.

«Конкуренция достаточно жесткая. Российские спортсмены – очень жесткого класса. Помимо стран СНГ, к нам доехали кубинцы, египтяне. Но хочу сказать, что наша команда тоже не лыком шита. У нас довольно именитый такой состав», – рассказала тренер-преподаватель сборных команд по современному пятиборью Беларуси Елена Нырцова.

Интрига современного пятиборья сохранится до 13 августа. Тогда же пройдут финалы. А вот сильнейшие лучники на II Играх СНГ уже определились. У белорусов три серебра. Главные соперники – россияне – возглавили общий зачет. Соревнования по стрельбе из лука завершились. Передали эстафету карате. В четверг пройдут первые тренировки спортсменов.